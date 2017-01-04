Dünya’ya Çarpma İhtimali En Yüksek Olan 2008 EZ5 Asteroidinin Çarpması Nasıl Engellenecek?

Yeryüzüne olası bir asteroit çarpması sonucu her şeyin yok olacağıyla ilgili birçok makale okumuşsunuzdur. Peki Dünya’ya çarpma olasılığı en yüksek 2008 EZ5 asteroidinin çarpması nasıl engellenebilir?

Bundan 65 milyon yıl önce tıpkı dinozorların akıbeti gibi insanlar da olası büyük bir asteroidin çarpmasından muhtemelen sağ kurtulamayacaklar. NASA, etrafımızda dolaşan büyük çaplı asteroitlerin çarpmasını engelleyecek bir proje üzerinde çalışıyor. Bu asteroitler arasından çarpma ihtimali en yüksek olanı ise 2008 yılında keşfedilen 2008 EZ5. 230 metre eninde, 710 metre boyundaki bu asteriodin Dünya’ya çarpması halinde Hiroşima’ya atılan atom bombasından bir milyon kat daha fazla bir patlama etkisi göstermesi bekleniyor.

NASA, 20 tonluk bir kaya parçası ile asteroidi Ay’ın yörüngesine taşımayı planlıyor. Peki 470 milyon kilometre uzaklıkta, saatte 90 bin km hızla ilerleyen bu asteroidin yörüngeden çıkarılması nasıl olacak?

Burada devreye tam olarak NASA’nın Asteroit Yönlendirme Devresi giriyor. Uzayda büyük bir kaya parçası bulunup bunu Dünya’nın yakın bir yerindeki yörüngesine oturtulmasını amaçlayan proje, muhtemelen beklenilen sonucu elde edecek.

İlk olarak asteroide robotlu bir uzay aracı gönderilecek bu araç, kaya parçasının üzerine konarak iki mekanik kol yardımıyla kayayı kavrayıp taşıyacak. Böylece asteroit, ‘Yerçekimi traktörü’ adı verilen teknikle bu kayaya doğru, yeryüzüne tehdit oluşturmayacak bir yörüngeye çekilecek. Sonrasında Ay’a ulaşmak için 80 milyon kilometre katedecek. Uzay boşluğunda sürtünme olmadığı için de bu kütle, güneş enerjisiyle xenon gazını hızlandırma aracılığıyla kolayca itilebilecek. Aynı sistem, Mars’a astronot gönderme planları için tasarlanan teknolojide de yer alacak.