Dünya'ya Son 400 Yıldır Hiç Yaklaşmadığı Kadar Yakından Geçecek Bir Göktaşı Geliyor!

Yüzlerce yıldır Dünya'nın yakınlarında dolaşan "The Rock" isimli muazzam göktaşı, gezegenimize son 400 yıldır yaklaşmadığı kadar yaklaşacak.

Adını güreşçi ve oyuncu Dwayne “The Rock” Johnson'tan alan meteor, Dünya'ya son 400 yılda hiç yaklaşmadığı kadar yaklaşacak. Uzayda, saniyede 33 metre hızında hareket eden dolaşan meteorun boyutunun 650 metre ile 1.4 kilometre arasında olduğu tahmin ediliyor.

The Rock isimli meteor, gün içerisinde Dünya'ya 1.1 milyon kilometre seviyesinde yaklaşacak. Söz konusu meteor, önümüzdeki 500 yıl boyunca Dünya'dan uzak duracak. Meteorun fiziksel özellikleri hakkında çok az şey bilinse de NASA, meteorun yüzeyinin Ay'dan yaklaşık iki kat daha parlak olduğunu ve böylece meteorun Dünya'dan gözlenebileceğini açıkladı.

Meteorun gezegenimize çarpma olasılığı yok ama bu boyuttaki bir gök taşının yakın sayılabilecek bir mesafeden geçmesi korkutucu. Küçük meteor taşları neredeyse her hafta Dünya'nın yakınından geçiyorlar ama herhangi bir tehdit teşkil etmiyorlar. Benzer büyüklükteki bir gök taşı, 2027 yılında Dünya'nın 380.000 kilometre yakınından geçecek.