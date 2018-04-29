Dünya'yı Ele Geçirme Planı Yapmayacak Robot: Kek Robotu

52 Skillz, robotlar hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bu sayede robotlar hakkında bir şeyler okumaya karar verdi. Sonuç mu? İşte karşınızda kek yapma robotu.

Hiç bir robot yapmayı hayal ettiniz mi? Peki robotunuzun ne işlevi olurdu bunu düşündünüz mü? 52 Skillz adlı bir YouTube kanalının sahibi de robotlar hakkında en amatörün sahip olduğu bilgiye sahipti ve bir robot yapmaya karar verdi. 52 Skillz, bir kek robotu yapmak istedi. Bu bir buçuk yıl sürdü, şimdi ise bir kek robotuna sahip.

Mükemmel bir robot değil, ancak yine de teknoloji tutkunları için ilham kaynağı. Alet, özellikle öğrenme aşamasında olan bir amatör için oldukça iyi gözüküyor. Robotun en komik taraflarından biri ise un almak için sizin biraz yardımınıza ihtiyaç duyması. Robotun malzemelerin eklenmesine ihtiyaç duyması, normal kek yapmaktan çok daha efor sarf etmenize sebep olabilir. Benim merak ettiğim: Bu robot kek hamurunda olması gereken kulak memesi kıvamını tutturabildi mi?

Tahmin edebileceğiniz üzere bu robottan daha fazla yapmak için herhangi bir seri üretim planı bulunmuyor. Eğer mevcut tasarımı kopyalamak isterseniz robotu çok daha kısa sürede yapabilirsiniz. Ancak 52 Skillz, bu robotu yaklaşık 300 saatlik bir öğrenme sürecinden sonra yapmış. Ne diyebiliriz, hevesli 52 Skillz'e başarılar!