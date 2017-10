Dünya'yı Hiç Olmadığı Gibi Görselleştiren 10 Harita

Dünya üzerinde her an farklı olaylar olmakta. Karıncalar hareket etmekte, gemiler nakliye işlerini tamamlamakta, astroitler atmosferde yanmakta... İşte bazı olayları konu alan 10 Dünya haritası.

Dünya, üzerinde yaşayan her insan, hayvan veya herhangi bir canlı türü için devasa bir ev. Ve bu devasa evde sürekli gelişmekte olan olaylar var. Ayrıca büyük evimizin dışında gelişen olaylar da bu evi etkiliyor. Doğal felaketler, göçler, hayvan etkinlikleri ve daha bir sürü kesintisiz hareketlenme... Bunların hepsi kayıt altına alınması oldukça zor şeylerdi ta ki uydu teknolojisi ve modern veri araştırmasının iyiden iyiye gelişmesine kadar.

Newcastle Üniversitesi'nde coğrafya Profesörü olan Alastair Bonnett tarafından yazılan "New Views: The World Mapped Like Never Before: 50 maps of our physical, cultural and political world" isimli kitapta, teknoloji kullanılarak içinde yaşadığımız dünya çeşitli başlıklarda haritalandırıldı. Bu haritalarda nakliye yollarından, gemi rotalarına, huzurdan mutluluk sıralamalarına kadar bir çok konu işlendi.

İşte onlardan bazıları:

Nakliye Yolları

Bu haritada görünen açık mavi çizgiler okyanuslardaki gemi rotalarını gösteriyor. Haritaya bakıldığında gemilerin sürekli kıyı şeridinde gittiği gözden kaçmıyor.

Astroit Saldırıları

Bu haritada dünyamıza gelen astroitleri görüyoruz. Sarılar gündüz maviler ise gece gelenler. NASA tarafından Kasım 2014 yılında "Near-Earth Object Observation Program" (Yakın Dünya Nesnesi Gözlem Programı) kapsamından çıkartıldı. Yani haratida yer alan bilgiler 1994 ile 2013 yılında gelen astroitleri gösteriyor. Haritaya bakıldığında Dünya'nın her alanına neredeyse eşit şekilde bir astroit yağmurunun olduğu görülüyor. Bu haritadan çıkarılacak ders ise kesinlikle saklanacak herhangi bir yerin olmadığı gerçeği.

Bilinmeyen Okyanuslar

Bu harita 2010 yılında Deniz Yaşamı Merkezi tarafından yapılan bir araştırma temel alınarak hazırlandı. Pembe alanlar arazi bölgeleri, açık mavi alanlar okyanusları ve koyu mavi alanlar da henüz keşfedilmemiş canlı türlerini gösteriyor. Ve tahminlere göre 750 bin tür henüz tanımlanamadı.

Yenilebilir Böcekler

Haritalar içerisinde en ilginç araştırmayı bence bu konu oluşturuyor. İlginç olduğu kadar gerçekçi olan konu ise Dünya üzerindeki yenilebilecek böceklerin coğrafi konumu. Hollanda'daki Wageningan Üniversitesi tarafından derlenen bu harita yenilebilir böcek türlerinin dağılımını gösteriyor. Meksika ve Çin de dahil olmak üzere daha koyu bölgelerde kabaca 200-300 yenilebilir böcek türü var, en hafif ise 1-25 arasında. Turuncu alanlar ise 25-200 arasını gösteriyor. Bu haritanın yapılma amacı ise, bilim adamlarının, protein açısından çok zengin olan böceklerin geleceğin yiyeceği olduğu düşüncesi.

ABD Dışında Doğup ABD'de Yaşayan İnsalar

Pew Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan bu 2015 dünya haritası Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ancak anavatanı orası olmayan insanların doğdukları ülkeleri gösteriyor. lkenin Avrupalılar tarafından kurulmuş olmasına rağmen, ABD'ye en çok göç edenler (koyu mor renklerle gösterilen) olan ülkeler Meksika (12 Milyon) Hindistan ( 1 milyon 970 bin), Küba (1 milyon 130 bin), Güney Kore (1 milyon 120 bin), Çin (2 milyon 100 bin), Vietnam (1 milyon 130 bin) ve Filipinler (1 Milyon 900 bin) kişi.

Doğal Afetler İçin Güvenlik Açığı

Bu harita, Birleşmiş Milletler'in 2012 Dünya Risk Raporu'ndan yola çıkarak hazırlandı. Koyu yeşil alanlar, deprem, kuraklık, sel veya tayfun gibi felaket olaylarına en büyük eğilimi gösteriyor. Daha açık bölgeler minimum riski temsil ediyor.

Tehlike açısından ilk sıraları, Guatemala, Bangladeş, Tonga, Vanuata ve Filipinler kaplıyor.

Silahlar

Bu harita ise 2017 verilerine göre şahısların kullandığı silahların sayısını gösteriyor. Silah sayısı olarak ABD ilk sırada bulunuyor. Burada her 100 kişiye 80 silah düşüyor. Dünya üzerindeki silah sayısının da %42'sini oluşturuyor.

Göçmen Sayısı



Viyana Demografi Enstitüsü tarafından 2015 verilerine dayanarak hazırlanan bu haritaya göre en fazla göçmen nüfusa sahip ülkeler koyu mavi açık yeşil ise en sığ yerleri gösteriyor. En çok göç alan yer ise 2 milyon Rus'un yaşadığı Kazakistan.

Huzur

Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından hazırlanan bu harita ise Dünya üzerinde çatışmaların olmadığı ve huzurlu günlerin tadını çıkaran bölgeleri gösteriyor. İzlanda, Yeni Zelanda, Danimarka, Portekiz ve Avusturya en huzurlu bölgeler iken Irak, Güney Sudan ve Suriye en huzursuz bölgeler.

Mutluluk

Bu haritada ise ülkelerin mutluluk seviyeleri gösteriliyor. 2015 Dünya Mutluluk Raporu kaynak alınarak hazırlanan haritada servet ve mutluluk arasındaki doğrudan ilişki göze çarpıyor. Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya, Avrupa, Avustralya ve Amerika'ya göre daha az mutlu. En mutlu ülke ise Norveç ve Danimarka.

Yukarıda sıraladığımız haritalar gibi daha nice harita adı geçen kitapta bolca bulunuyor. (Hepsini sığdırmak gerçekten çok zor)

Bonus: Kitabı merak edenler için kapağı



NOT: Kapaktaki harita, Dünya hava trafiği haritası. Bu haritadaki dairelerin büyüklüğü, o bölgedeki uçuşların sayısını gösterirken, renkler havaalanlarının ve rotaların uzunlamasına konumunu yansıtarak haritayı daha az kafa karıştırıcı bir şekilde görmek için kullanılıyor.