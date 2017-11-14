Gökyüzüne Aerosol Püskürtmek Fırtınalara Sebep Olabilir

Yapılan bir araştırmaya göre, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için atmosfere aerosolleri püskürtmek, kasırga ve kuraklık gibi yan etkilere sebep olabilir.

Bazı bilim insanları, Güneş'in zararlı ışınlarını tamamiyle yansıttığı ve dolayısıyla iklim değişikliğine direkt olarak müdahale imkanı sunduğu için sülfat aerosollerini gökyüzüne püskürtmek üzere bir uçağın gönderilmesini mantıklı buluyordu. Ancak yapılan yeni bir araştırmada sülfatın püskürtülmesinin iklimimizi nasıl etkileyeceğini göstermek için bir modelleme yapıldı ve sonuç istenmeyen derecede kötü çıktı. Modellemede yıllık aerosol spreyinin 2020 ve 2070 yılları arasındaki iklimi nasıl etkileyeceği simüle edildi ve olumsuz sonuçların ortaya çıkabileceği tespit edildi. Araştırmanın sonuçları bugün Nature Communications dergisinde yayınlandı.

İklimi etkilemeye yönelik bu mühendislik metodu, stratosferik aerosol enjeksiyonu olarak adlandırılmaktaydı ve hakkında çıkan çeşitli spekülasyonlara rağmen bilimsel olarak desteklenmekteydi. Stratosferik aerosol enjeksiyonunun dayandığı fikir havaya püskürtülen aerosollerin Güneş'in zararlı ışınlarını engelleyerek Dünya'nın daha serin olmasını sağlaması yönünde. Bu süreç normalde doğal olarak volkan patlamalarıyla gerçekleşmekte. Kuzey yarımkürede aerosol püskürtmek, Kuzey Atlantik'teki siklonların (atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına) azalmasına sebep olabilir bu da iklimsel olarak değişikleğe sebep olacağından hepimizi daha da rahatsız edebilir.

Gezegenin, püskürtüldüğü yerden ziyade başka birçok bölgesinde farklı sonuçlara yer açacağı kesin olarak bakılan aerosollerle ilgili İngiltere'nin ulusal hava durumu servisi uzmanlarından Anthony Jones yaptığı açıklamada durumun fırtınaların dağılması açısından güneydoğu ABD, Karayipler ve Meksika için iyi olacağını ancak dünyanın başka bir bölgesinde kötü olabileceğini söyledi.

Yapılan son araştırma, Güney Yarımkürede aerosol püskürtmenin kuraklık yaratmayacağını gösteriyor fakat Kuzey Atlantik'teki tropik fırtınaları daha da artıracağını gösteriyor. Bu da göze alınamayacak bir sonuç olarak değerlendiriliyor. Harvard'lı bilim adamları jeo mühendislikle ilgili deneylere devam ediyorlar ancak şimdiki durum iklim değişikliği ile mücadele etmek için stratosfer aerosol enjeksiyonunun en iyi yol olmadığını gösteriyor.