Global Rich List, yıllık gelirinizi girerek dünya genelindeki zenginlik sıralamasında kaçıncı olduğunuzu gösteriyor.

Daha önce dünyanın en zengin iş adamlarına, şirketlerine dair bazı içerikler paylaşmıştık. Söz konusu bu kişi ve kurumlar, dünya ekonomisine ciddi şekilde yön veriyorlar. Peki biz elde ettiğiniz gelirle dünya sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığınızı hiç merak ettiniz mi? Global Rich List, size bu konudaki gerçeğe birkaç saniye içerisinde ulaşmanızı sağlayan bir web sitesi.

Siteye tıkladığınızda karşınıza sade bir arayüz çıkıyor. Sol kısımdaki 'income' yazılı kısma tıkladığınızda önce 'select location'dan Türk Lirası'nın olduğu bölümü (hızlıca Turkey yazın, direkt çıkacaktır) işaretlemeniz gerekiyor. Ardından da alt kısma yıllık kazancınızı yazmalısınız. En sonunda alt kısımda yer alan 'show my results' yani sonuçlarımı göster kısmına tıkladığınızda dünya sıralamasında kaçıncı sırada olduğunuz karşınıza çıkacak.

Ayrıca sitenin amacının sizin gelirinizi ile dünya üzerindeki zenginlik sıralamanız dışında Pakistan ve Endonezya gibi gelişmemiş ülkelerde çalışan laborant ve doktorların zorluğunu göstermek. Sonuca ulaştığınızda fareniz ile aşağı doğru kaydırdığınızda sizin 1 saatlik, yıllık ve aylık kazancınız ile Endonezya'da çalışan doktorlar ile laborantların kazançları karşılaştırılıyor. Örneğin aylık 2.000TL civarı bir gelir olan biri Pakistan'da 120 doktor ile eşit gelire sahip oluyor.

Global Rich List'in web adresine şuradan ulaşabilirsiniz.