Dünyaca Bilinen 14 Markanın Zamanla Değişen Logoları

Modernleşen tek şey teknoloji ve yaşam değil, trendleri belirleyen birçok marka bize kendini beğendirmek zorunda.

Markalar firmaların hedefledikleri tüketicilere ulaşması için vazgeçilmez bir parçadır. Bugün birçok dev firma, artık altında hizmet veren onlarca markayı bünyesine katarak genişliyor. Bazı markalar var ki on yıllardır tüm dünyaya nam salmış durumdalar.

Değişen tercihler ve tüketici eğilimleri, markaların logolarını da değiştiriyor. Nasıl mı? Tüketici sadece ürünün istediği gibi üretilmesini istemez. Aynı zamanda markayla duygusal bir bağ kurar. Zaman içerisinde değişen tasarım anlayışları ve moda akımları, tüketicinin zihninde beklenilen imajı oluşturur ve görmek istediği şeyi tetikler. Akımları yöneten ise listede bahsedeceğimiz dünya çapında hizmet veren alanında öncü firmalardır. Bu durumu logo dışında Apple’ın ilk dokunmatik ekranlı telefonu üretip tüm telefon sektörüne öncülük etmesine benzetebiliriz.

Ancak öyle bir konu var ki hiçbir marka, firma ya da yönetici bunu göz ardı edemiyor: Logolar tüketicilerin marka hakkında edindiği fikirleri kökten değiştirebilir.

Daha fazla uzatmadan bir zaman tünel içinde 14 egemen markanın logo değişimlerine göz atalım:



1) Walt Disney

2) Lego

3) Burger King

4) Coca-Cola

5) Lay's

6) Apple

7) McDonald's

8) Instagram

9) Discovery

10) Ikea

11) Starbucks

12) Google

13) Lipton

14) Adidas