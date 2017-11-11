Tanınmış Onkologlardan Alkol Tüketimi Uyarısı

Günlük bir bardak dahi olsa içilen alkolün, kanser riskini arttırdığını söyleyen doktorlar, mümkün olduğunca alkolden uzak durmak gerektiğini belirtiyorlar.

Kanser konusunda dünyaca tanınmış doktorların bir araya gelerek insanlara alkol tüketimini azaltmaları gerektiğini söylemeleri pek vaki değildir.

Salı günü Amerikan Klinik Onkoloji Topluluğu yaptığı bir açıklamada, alkolün kanserin iki çeşidine bağlayan bir araştırma taslağını dile getirerek, Amerikalılara daha az içmeleri gerektiğini söyledi.

Klinik Onkoloji Dergisi’nde yayınlanan açıklamada “ASCO, aşırı alkol tüketimine karşı topluluk olarak aktif şekilde karşı durmanın, kanseri önlemede önemli etkileri olacağına inanmaktadır” deniliyor.

Alkol içen kişinin karaciğeri (solda) ile sağlıklı karaciğer (sağda)

İlk kez bir kuruluş, alkol ve kansere karşı bir duruş sergiliyor. Ama tabii alkol ile kanser arasında güçlü bağlantıların olduğuna dair bulgular bugüne kadar çokça dile getirilmişti.

Bu yaz iki önemli araştırma grubu, alkol kullanmanın (günde bir bardak şarap ya da bira bile olsa), menopoz öncesi ve sonrası göğüs kanseri riskini arttırdığını ortaya çıkarmıştı. Bu araştırmada bilim insanları dünya çapında yapılmış 119 çalışmayı inceleyerek, 12 milyon kadına ait verilerle 260.000 civarında meme kanserine ait verileri bir araya getirmişti.

Amerikan Sağlık ve İnsani Hizmetler birimi alkolü, insanlar için bilinen kanserojen maddelerinden biri olarak gösteriyor. Ulusal Kanser Enstitüsü’nün vurguladığı araştırmaya göre ne kadar çok alkol içerseniz, o kadar çok kansere yakalanma riskiniz artıyor.

Fakat yinede vitrindeki şarapları lavaboya boşaltmadan önce hatırlatmakta fayda var; araştırmacılar her içtiğiniz bardağın, kansere yakalanma riskini arttırdığını söylemiyorlar.

AICR beslenme programının başkanı olan Alice Bender bir açıklamasında “Hiç kimse içki içmemeli demiyoruz. Dediğimiz şey şu: Eğer içiyorsanız, günlük bir içişi daha düşük seviyelere düşürmeniz, akıllıca olacaktır.”