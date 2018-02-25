Dünyaca Ünlü 10 Markanın Zamanla Evrimleşen Logoları

Bugün sizlerle zamanda küçük bir yolculuk yaparak, dünyaca ünlü 10 farklı markanın logolarını zaman içinde nasıl modifiye edip değiştirdiğine bakacağız.

Çok duyduğumuz ve gerçeken de şahsen çok benimsediğim bir söz var: "Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir." Bu söz hayatın her alanında geçerliliğini koruduğu için, dünyaca ünlü markaların ve şirketlerin de logolarını değiştirip güncellemesi bizler için hiç de sürpriz olmuyor.

Nitekim insanların değişen trendlere bakış açısı, dönemin sanat anlayışı gibi değişkenler firmaların her dönem göz önüne alması gereken önemli faktörler. Bir firmanın logosu hiç de 'aman logo işte!' denip geçilecek kadar önemsiz değildir. Firmanın yüzünü temsil eder ve insanlara ilk bakışta ne hissettirdiği, ne anımsattığı oldukça önemlidir. 'İmge' denilen olgunun bir yansıması olan logolar tüm bu etmenler ışığında zaman zaman değişime uğrayabiliyorlar.

Özellikle 2000'lerden sonra tasarım alanında her şeyin daha minimal bir yapı kazanması sonrası bu logoların daha sık değişeceğini de öngörebiliriz. Bugün sizlerle 10 farklı dünya devi markanın logolarına zaman içinde yaptıkları; bazıları küçük bazıları oldukça devrimsel logo değişimlerine göz atacağız.

Nike

Değişen Logolar

Mozilla Firefox

Değişen Logolar

Pepsi

Değişen Logolar

Microsoft

Değişen Logolar

Apple

Değişen Logolar

BMW

Değişen Logolar

Coca Cola

Değişen Logolar:

IBM

Değişen Logolar:

Mastercard

Değişen Logolar:

Mercedes Benz

Değişen Logolar: