Dünyaca Ünlü Futbolculardan Bile Fazla Kazanan 7 YouTuber!

YouTube o kadar hızlı gelişiyor ki, bu platforma emek veren başarılı YouTuber’lar, İbrahimoviç gibi dünyaca ünlü futbolcuların maaşından bile fazla kazanmaya başladılar.

Ülkemizin en çok merak edilen sorularından birisi, milyonlarca takipçisi bulunan ve her videoda milyonlarca kişi tarafından izlenen bu “YouTuber’lar kaç TL para kazanıyor?” oluyor. Ülkemizdeki rakamlarla yurt dışındaki rakamların aynı olmadığını fark etmişsinizdir. Geçenlerde Ruhi Çenet’in açıklamalarına göre ülkemizde yıllar boyunca verilen emekler sonucunda 500 bin TL gibi bir ücret kazandığı ortaya çıkmıştı. Fakat işler yurt dışında çok daha büyük işliyor. Her yıl milyonlarca dolar para kazanan YouTuber’lar, eskiden futbolcularda olan “zengin” damgasını almaya başladılar. Öyle ki, pek çoğu dünyaca ünlü futbolculardan bile daha fazla para kazanmaya başladı.

Tamam, hala bir Messi ya da C. Ronaldo’nun maaşına ulaşamadılar, ancak en az onlar kadar tanınan pek çok futbolcunun gelirini geçmeyi başardılar. Bugün sizlere hangi YouTuber’ın hangi futbolcudan daha fazla kazandığını açıklayacağız.

Daniel Middleton: 16.5 milyon dolar - Zlatan İbrahimoviç: 16.1 milyon dolar

Evan Fong: 15.5 milyon dolar - David Silva: 15.4 milyon dolar

Logan Paul: 12.5 milyon dolar - Ousmane Dembele: 12 milyon dolar

Dude Perfect: 14 milyon dolar - Eden Hazard: 13.8 milyon dolar

Mark Fiscbach: 12.5 milyon dolar - Alexis Sanchez: 11.5 milyon dolar

Jake Paul: 11.5 milyon dolar - Mohamed Salah: 9,9 milyon

Lilly Singh: 10.5 milyon dolar - Cenk Tosun: 8 milyon dolar

Gördüğünüz gibi YouTuber’lar her geçen yıl daha fazla para kazanıyor. Peki, sizce bu listeye önümüzdeki senelerde hangi YouTuber’lar eklenir? Yorumlarınızı bekliyorum.