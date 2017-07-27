Reuters'ın sub-domain'i(Alt Domain) kendilerini Türk olarak tanıtan iki kişi tarafından hacklendi. Sayfaya şu anda erişilemiyor.

Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters’ın sub-domain’i olan “solutions.reuters.com”, kendilerini “Biz Türk Hackerlarız” diye tanıtan iki kişi tarafından hacklendi. Şu anda ulaşılamayan sayfanın neden hacklendiği bilinmemekle birlikte Reuters’dan da resmi bir açıklama gelmedi.

Hacklenen sayfanın üzerinde daha önce hiç kullanılmamış bir Twitter hesabı ve iki hackerın kullanıcı adı gözüküyor.

Jonturk75 ve RootDevilz kullanıcı adlarına sahip iki kişi tarafından hacklenen sayfa şu anda erişime kapatılmış durumda. Tahminlere göre Reuters olayı fark ettikten sonra sayfayı erişime kapattı.

Son günlerde Türk’ler tarafından yapıldığı iddia edilen birçok hack olayı yaşandı. Bunların bazılarının odağı başka yere çekme amacıyla yapıldığı düşünülürken bazılarında ise gerçekten Türk hackerların olabileceği tespit edildi.

Bu iki kişinin Reuters’ın “Solutions” sayfasıyla ne alıp veremedikleri var bilmiyoruz, ancak bu saldırının bir göz boyama veya yalnızca bu sayfada bulunan bir açıktan çıkmış olabileceğini düşünüyoruz.

Sizce Türk olduğunu iddia eden iki hackerın bu sayfayı hackleme nedenleri ne olabilir?