Stephen Hawking, Albert Einstein’ın doğum günü, Dünya Pi Sayısı günü olan 14 Mart’ta hayata gözlerini yumdu. Ölümü dünyayı yasa boğdu ancak onun ardından yapılan en duygusal paylaşımlar, gene onunla tanışma ve onu anlama şerefine nail olmuş ünlü simalardan, bilim insanlarından geldi.

Bilim tarihimizdeki iki büyük fizikçiden birisi olan Albert Einstein’ın doğduğu gün, ondan sonraki neslin en büyük temsilcilerinden olan Stephen Hawking yaşamını yitirdi. Aynı gün, son 30 yıldır kutlanan Dünya Pi Günü (Pi Day) olarak biliniyordu. Hiç şüphe yok ki oldukça manidar bir kayba tanık olduk.

Stephen Hawking, hayatı boyunca engelli insanlar başta olmak üzere toplumun hemen hemen her kesimine örnek oldu. Onu anlamak için bilim insanı olmanıza gerek yoktu. Hayata bakış açısını tanımak için sınırlarınızı zorlamanız gerekmiyordu. Ağzından dökülen bütün sözler, zaten sınırlarını zorlamış bir gerçek hayat kahramanının sözleriydi. Doktorları 2 yıl yaşayacağını söyledi, o 50 yıl yaşadı. Bu sürenin 33 yılı boyunca doğal yollarla hiç konuşmadı.

Hawking’in ölümü üzerine toplumdaki fikir liderleri, ünlü simalar, tanınan bilim insanları sosyal medya hesaplarından mesajlarını yayınladılar.

Carl Sagan'ın öğrencisi ünlü fizikçi ve belgesel sunucusu Neil deGrasse Tyson şu mesajı paylaştı:

"Onun vefatı, onun uyanışıyla birlikte geride entellektüel bir fikir bıraktı. Bu fikir boş değil. Bunu, uzay zaman enerjisindeki bir çeşit vakum enerjisi olarak düşünün. Huzur içinde uyu Stephen Hawking,1942-2018."

Simpsons çizgi dizisinin yazarlarından olan Al Jean'da yasını Simpsons için oluşturdukları Hawking karakteri ile iletti:

"Huzur içinde uyu Stephen Hawking, evren kadar geniş bir mizah anlayışı vardı."

Bir diğer ünlü astronom Phil Plait, 2 maddeyle Hawking'i özetledi:

"Hawking hakkında iki şey:

1) Evrendeki tartışmasız en güçlü nesneler kara deliklerdir. Hawking sonunda nasıl çözüleceklerini anladı...

2) ALS'si vardı ve teşhis edildiğinde yaşaması için iki yıl kaldığı söylendi. O 55 yıl daha yaşadı.

O, madde üzerinde bir aklın tanımıydı."

Big Bang Theory isimli komedi dizisiyle tanınan oyuncu Mayim Balik, kendisiyle tanışma şansına erişmişti:

"Pi gününün başlarındayken (3.14), çağımızın en büyük fizikçisinin kaybına yas tutan topluluğa katıldım. #StephenHawking, hepimizin içinde var olduğu bu dünyevi durumun fiziksel kısıtlamalarından kurtulmuş olarak hala hayrete düşürüyor."

Hindistan Cumhurbaşkanı Narendra Modi, dünyanın öbür ucundan kaybın acısını paylaşanlar arasındaydı:

"Profesör Stephen Hawking, seçkin bir bilim insanı ve akademisyendi. Onun azimiyeti tüm dünyaya ilham kaynağı oldu, ölümü acıtıyor. Profesör Hawking’in öncü çalışmaları, dünyamızı daha iyi bir yer haline getirdi. Ruhu huzur içinde yatsın."