Hopper'ın yaptığı araştırma sonucunda Instagram paylaşımları ile akıl almaz ücretler kazanan ünlülerin gelirleri ve sıralamaları belli oldu.

Günümüzde televizyon reklamlarının önemini yavaş yavaş kaybettiğini ve sosyal medya tabanlı reklamların, etkinliğini her geçen sene daha da arttırdığı bilinen bir gerçek. Hal böyle olunca neredeyse ünlülere dair sponsorluk anlaşmalarının da ötesine geçen sosyal medya reklamları, dünya yıldızları için yepyeni bir gelir kapısını dönüşmüş durumda.

Sıradan insanların dahi bir fenomene dönüşerek ciddi paralar kazandığı Instagram, şu sıralar hali hazırda dünya yıldızı olan isimlere kazandırdığı paralar ile gündeme oturmuş durumda. Aralarında Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar gibi futbol yıldızlarının da bulunduğu listenin ilk 10’unu sizlerle paylaşıyoruz.

Listede bahsi geçen ünlülerin attıkları reklam içerikli post başına kazandıkları ücretler verilirken; 110 milyon takipçili Kylie Jenner, post başına 1 milyon dolarlık geliri ile liderlik koltuğuna oturuyor. Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ise listede kendine 3. sıradan yer bularak 133 milyon takipçisine karşılık post başına 750.000 dolar ile rekora koşan isimlerden biri oluyor.