Kahin Baba Vanga’nın 2018 Yılı İçin Bulunduğu 2 Kehanet!

Eğer mistik kişilere biraz ilgi duyuyorsanız Baba Vanga'yı muhakkak duymuşsunuzdur. İşte dünyaca ünlü kahinin 2018 yılı için öngörüde bulunduğu 2 önemli kehanet.

Vangelia Pandeva Dimitrova ya da bilinen ismi ile Baba Vanga, Balkanlar’ın Nostadamus’u olarak bilir ve kehanetleri ile ünlüdür. 1996 yılında vefat eden Vanga, evrenin 51. yüzyılda sona ereceğini öngörmüş ve bu tarihe kadar çeşitli kehanetlerde bulunmuştur.

Bilim ve teknolojinin gelişmesi ile kehanetlere ve mistik kişilere olan inanç her ne kadar azalmış olsa da Baba Vanga’nın 11 Eylül saldırısı ve IŞİD’in yükselişi gibi olayları önceden bilmiş olması, yeni bir yıla girerken gözlerin yine Vanga’nın kehanetlerine dönmesini sağlıyor.

Peki, Baba Vanga 2018 hakkında hangi kehanetlerde bulundu?

Baba Vanga’nın 2018 yılı ile ilgili iki kehaneti bulunuyor. Bu kehanetlere göre 2018 yılı doğunun yükselişine şahit olacak ve Çin, Birleşik Devletler’i geride bırakarak yeni süper güç olacak. İkinci kehanete göre ise insanoğlu Venüs’te yeni bir enerji formu keşfedecek.

Baba Vanga’nın ilk öngörüsüne bakacak olursak Çin’in ABD’yi geçeceğini söylüyor. Bu oldukça makul bir tahmin. Zira iki yıl önce Konferans Kurulu araştırma grubunun yaptığı tahminlere göre Çin’in küresel GSYİH’deki payı 2018 yılında Birleşik Devletleri geçecek.

Forbes’a göre Asya’nın yükselen değeri olan Çin, 2015 yılında dünya ekonomisinin %15,6’ına hükmediyordu. Aynı yıl ABD’nin dünya ekonomisinde %16.7’lik payı bulunuyordu. Tahminlere göre ABD’nin payı 2025 yılında %14.9’a kadar düşecek.

Baba Vanga’nın ikinci öngörüsünde bakarsak, insanlık gelecek yıl Güneş Sistemi’nin cehennemi olan Venüs’te yeni bir enerji formu keşfedecek. Bunu duymak garip gelebilir fakat bu da oldukça makul bir tahmin gibi duruyor.

NASA, Temmuz 2018’de adını güneş astrofizikçisi Eugene Parker’dan alan Parker Solar Probe uzay aracını fırlatacak. Bu robotik uzay aracının görevi ise Venüs’ün yer çekimi ve güneş rüzgarlarını kullanarak Güneş'in dış koronasını araştırmaktır.

Elbette ki kehanetlere inanıp inanmamak kişilerin kendi seçimidir. Kimse inandığı ya da inanmadığı bir şey nedeni ile yargılanamaz. Bununla birlikte henüz 2018 yılı gelmeden Baba Vanga’nın 2018 tahminlerinin doğru olabileceğini gösteren somut kanıtlar bulunuyor.