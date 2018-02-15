Nikita Aksyonov isimli bir tasarımcı, lüks otomobil markaları minivan üretseydi nasıl görünürdü diye merak etti ve çalışmalarını internette yayınladı.

Her teknolojik üründe olduğu gibi otomobiller de teknik özelliklerinden bağımsız olarak tasarımları ile tüketicileri kendilerine çekmeyi başarabilmektedir. Tasarımın, tüketicilerin kararları üzerinde büyük etkisi olduğunu bilen otomobil firmaları, ürettikleri otomobillerde karakteristik bir tasarım belirleyerek tüketicilere sevdikleri tasarımı her modelde görme imkanı sağlamaktadır.

Nikita Aksyonov isimli bir tasarımcı, otomobil markalarının karakteristik tasarımlarını ticari araçlara uyguladı ve çalışmalarını çevrimiçi olarak paylaştı. Chevrolet, Honda, Toyota gibi markaların minivanlarını görmeye alışık olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki hiç Bugatti, Porsche ya da Audi minivan üretseydi nasıl görünürdü düşündünüz mü? İşte Nikita Aksyonov’un lüks otomobil markalarının minivanlarını tasarladığı muhteşem çalışmaları:

1- Bugatti Van

2- Porsche Van

3- Audi Van

4- Skoda Van

5- BMW Van

6- Lexus Van

7- Infiniti Van

8- Alfa Romeo Van

9- Subaru Van

10- MINI