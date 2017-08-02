Dünyaca Ünlü Medyum, Rockstar Games'e Dava Açtı!

Telif ihlali olaylarına iyice alışan Rockstar Games, yeni bir telif ihlali davası ile karşı karşıya.

Rockstar Games’e açılan davaları bilirsiniz. Oyundaki kişilere kendini benzeten pek çok insan, Rockstar’ın kendini oyuna eklemesinden dolayı şirket aleyhine dava açmıştı. Bunun en son temsilcisi olarak da Lindsay Lohan olayını hatırlatalım. Uzun süreler boyunca GTA üzerinden para kazanmak için mahkemelere çıkan Lindsay Lohan, en sonunda davayı kaybederek olayı kapatmıştı.

Bu olayın ardından Rockstar Games’e hiç beklemediği bir oyundan telif hakkı geldi. Çıkalı 15 yıl olan Grand Theft Auto: Vice City’de bulunan Auntie Poulet karakterine benzediğini belirten Amerikan TV şovlarının ünlü ismi Miss Cleo, kendisini izinsiz bir şekilde oyuna ekledikleri için telif ihlalinde bulundu. Vice City’de yer alan Poulet tıpkı Cleo gibi İngilizceyi Jamaika aksanıyla kullanıyordu. Bunca yıl olayın farkına varılıp varılmadığını bilmiyoruz, ancak iki karakterin de medyum olduğunu biliyoruz. Karakterlerin grafiksel anlamda alakası bile olmamasına rağmen medyum ve Jamaika şivesi, Miss Cleo’ya hakkının ihlal edildiğini düşünmesini sağlamış olmalı. 2002 yılında çıkan oyun için 50.000 dolardan fazla para isteyen Cleo, buna gerekçe olarak şahsiyetinin “istismar edildiğini” savunuyor.

Rockstar’ın diğer olaylarda olduğu gibi tutumu yine çok sert. Kendilerini “şiddetle” savunacağını söyleyen Rockstar, “Bu iddialar tamamen ilginç ve gülünç. Bu konumda kendimizi şiddetle savunacağız” açıklamasında bulundu. Rockstar için böyle düşük paraların önemi olduğunu sanmıyoruz, ancak bir dünyayı simule etmeye çalışan oyunda biraz da olsa benzer kişiliklerin çıkması ve bundan telif hakkı istenmesi gibi olayları biz de saçma buluyoruz. Yine de olay, mahkemenin ardından sonuçlanacak.

Peki, sizce haklı taraf hangisi? Biz tarafımızı Rockstar Games’ten yana kullanıyoruz.