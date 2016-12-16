Dünyaca Ünlü Ressam Leonardo Da Vinci’nin Bu Zamana Kadar Bilinmeyen Bir Eseri Bulundu!

Fransa’da Leonardo Da Vinci’ye ait olan ve her iki yüzünde çizimler bulunan bir tablo bulundu. Tabloya biçilen değer ise 15 milyon Euro.

Rönesans dönemi ressamı Leonardo Da Vinci’nin 1482-1485 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen bir tablo bulundu. Aziz Sebastian’ın tasvir edildiği bu çizim, Fransa’da yaşayan bir doktorun babasından kalan resim koleksiyonunu Paris’teki bir müzayade evine getirmesiyle ortaya çıktı. Altın kaplı tahta çerçeveli ve 19 x 13 cm ebatlarındaki tablonun kıymetinin farkında olmayan doktor, 15 milyon Euro değer biçilen bu eserin sanat dünyasına kazandırılmasını sağladı.

Eserin Da Vinci’ye ait olduğunun belirlenme aşamasında hayli ilginç olaylar gelişmiş. Koleksiyon sahibinin getirdiği eserler arasında orijinal bir Da Vinci tablosu olduğunu görünce gözlerine inanamayan sanat küratörü Thaddee Prate, daha sonra konunun uzman isimlerinden Patrick de Bayser’e danışarak ikinci bir görüş almak istedi. Çizimi inceleyen Bayser, eserin mum ışığında sol elle yapıldığından emin olduğunu, İtalyanca ve tersten yazıldığını tespit etti.

İkili, son olarak New York’taki Da Vinci’nin en geniş çaplı sergisini organize eden Carmen Bambach’a ulaşmışlar. Bambach, eserin 20. yüzyıldan önce yapıldığını fakat tam olarak tarihi bilemediğini, buna rağmen tablonun %100 Da Vinci’ye ait olduğunu belirtti.