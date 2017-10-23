Dünyaca Ünlü YouTube Kanalından, Türk Pop Şarkılarına Tepki

Türk pop şarkı videolarını izleyen Amerikalı gençler, müziğimizin çok güzel ve dinlenebilecek bir müzik olduğunu açıkladılar.

16 milyonluk abone sayısıyla dünyanın en büyük YouTube kanalları arasında yer alan Fine Brothers Entertainment(FBE), son yayınladığı videoda Türk pop müziklerine tepkilerini gösterdi. Türkiye’de listelerde adeta bomba etkisi yaratmış müzik videolarına izleyip tepkilerini dile getiren Amerikalı gençler, ortaya son derece eğlenceli görüntüler çıkardılar.

Aleyna Tilki, Hadise, Gülşen ve Tarkan’ın şarkılarını izleyen ekip, genel olarak Türk popunu beğenmiş gözüküyor. Gençlerin müziğimiz için yaptığı yorumların başında, batı ve doğu kültürünün harmanlamış olduğumuz oldu. Müzikle birlikte yayınlanan klipleri de çok beğenen Amerikalı gençler, ülkemizdeki müziğin evrenselliğini bu şekilde kanıtlamış oldular.

Genel olarak olumlu tepkilerin yer aldığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz. Unutmadan belirtelim, videonun ayarlarına giderek “Türkçe Altyazı” seçeneğini aktif etmeyi unutmayın.

Peki, sizce bu gençler bu tepkilerinde gerçekçiler mi? Ülkemizde “Tepkikolik” isimli kanalla temsil edilen “tepki konsepti” farklı görüşe sahip bir grup insanın belirli konular hakkında tepkilerini gösteriyor.