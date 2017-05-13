Dünyada Bir İlk: Drone'dan Paraşütle Atlayan Adam!

Drone'lar, birbirinden çılgın ilkler ile gündeme gelmeye devam ediyorlar.

Teknolojinin son yıllarda sunduğu en kullanışlı şeylerden biri olan drone'lar, eğlence amaçlı olduğu gibi pek çok farklı iş sektöründe de kendilerine yer bularak gündelik yaşantımızın her geçen gün daha da içine girmeye devam ediyorlar.

Fakat bu aletleri oldukça enteresan, 'extreme' olarak tabir edebileceğimiz koşullarda kullananlar da mevcut. Daha önceden neredeyse bir otomobil boyutunda özel üretim drone'a binerek yerden havalanmayı başaran birkaç çılgın kişiyi görmüştük. Fakat haberimize konu olan bu arkadaş, olayı çok farklı bir boyuta çıkarmış. Yaptığı çılgınca serbest gökyüzü dalışları ile adından söz ettiren Ingus Augstkalns, 28 adet pervanesi bulunan drone ile önce 120 metrelik bir kulenin tepesinden yükselmeye başladı, daha sonrasında ise drone sayesinde ulaştığı 330 metre yükseklikten atlayarak serbest gökyüzü dalışını gerçekleştirdi.

Dünyada bir ilk olan bu muazzam atlayış, gerçekten nefesleri kesmekte. Bir drone'un, yetişkin bir insanı o yüksekliğe kadar sorunsuz şekilde taşıyabilmesi ise ayrı bir olay.