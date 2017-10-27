Dünyada En Çok Kullanılan Windows Phone Modeli Belli Oldu!

Microsoft’un artık gözden çıkarttığı mobil pazardaki markası Windows Phone’lar ömrünün sonuda geliyor. Andorid ve iOS karşında rekabete direnemeyen mobil Windowslara ilişkin bir araştırma sonucunda en çok hangi cihazın kullanıldığı belli oldu.

Windows Phone devri artık kapanmak üzere. Zaten Google Play Store ve App Store’a kıyasla çok daha az uygulama seçeneği sunan mobil Windows Store’da aynı şekilde. Hal böyle olunca Windows Phone geliştiricileri de yavaş yavaş desteğini azaltmaya başladı. Sonuçta ölmek üzere olan bir pazara kimse yatırım yapmak istemez.

Windows Phone geliştiricilerinin uygulamalarını tanıtmak için ücretsiz olarak kullandıkları AdDuple firması, günde 30 milyondan fazla mobil reklam yayınlayan bir şirket. Bu nedenle Windows Phone kullanımına ilişkin en az Microsoft kadar veriye sahip. Örneğin, firmaya göre Windows 8.1 ile çalışan cihazların oranı %73,8. Geri kalan yüzdeler ise Windows 10 için %20,9 ve Windows 8 için %7,1. Kalan %1,2’lik kısım da artık hiç bir güncelleme almayan Windwos 7 sürümleri.

Öyleyse mevcut durumda hangi Windows Mobile cihazının daha çok kullanıldığını da merak etmiyor değiliz. Firmanın bu konuda da sunduğu detaylı veriler var: Küresel piyasada, Microsoft Lumia %13, Lumia 640 %10,2 ile sınırlı kalıyorlar ve bu oranları gün geçtikçe düşüyor. Lumia 520 ise %7,8’lik paya sahip.

11 Temmuz 2017’de Microsoft, Windows 8.1 Mobile işletim sistemine artık güvenlik yamaları dahil herhangi bir güncelleme desteği sunmayacağını açıkladı. Böylece mevcut durumda yalnızca Windows 10 Mobile’a destek verdiğini ve pazardaki payı düştükçe bu desteği de sonlandıracağını söyleyebiliriz.

Tabloya uzaktan bakınca bütün Windows Mobile kullanıcılarının artık cihazlarını terk etmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü yakında Microsoft, söz konusu cihazlara verdiği yedekleme hizmetini de durduracak ve mağazadaki işe yarar uygulama sayısı bir bir azalacak. iOS ya da Android, amiral gemisi ya da değil, bütçenize uygun bir cihaz bulmak ve Windwos Phone’dan bir an önce kurtulmak için doğru seçeneklere bakmanın vakti geldi de geçiyor.