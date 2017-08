Dünyada İyi Şeylerin de Olduğuna Dair 10 Bilimsel Kanıt

Son dönemlerde dünyanın durumunu kime sorsak olumsuz yanıtlar verir. Peki savaşların kapıda ve devletlerin birbirine karşı cephe aldığı dünyanın şu an ki halinde hiç mi iyi şeyler yok? Sizin için bu soruyu 10 maddede cevaplamaya çalıştık.

Şu an da dönüp dünyaya baktığımızda, savaşa hazırlanan devletler, iyileştirilemeyen hastalıklar, savaştan dolayı yaşadığı yerden kaçıp yaşamını iyi sürdüremeyen insanlar ve düzenli ordu kurmaya karar veren İsviçre gibi karanlık meseleleri görüyoruz. Ancak bu tamamiyle bizim ve medyanın bakış açısıyla ilgili. Bunlar dünyanın gerçekleri değil demiyoruz ama dünyada kötü şeyler kadar iyi şeyler de oluyor. Biz de bu yazımızda son dönemlerde duyduğumuz 10 dünyaya umut veren olayı ve gelişmeyi derledik.

Doktorların 2 Yaşındaki Kızın Beyin Hasarının Etkilerini Tersine Çevirmesi

Belki duyanlarınız olmuştur. 2 yaşındaki bir kız Amerika'da bahçelerinin havuzlarında boğulmuş ve yaklaşık 2 saat boyunca kalbi atmamıştı. Uzun süre beynine oksijen gitmeyen küçük kızın beyni, yüksek seviyede oksijensizlikten hasar görmüştü. Bu yüzden yürüyemeyen, konuşamayan ve seslere tepki veremeyen küçük kızın yapabildiği tek şey, bilinçsizce kıvrılıp yatmak ve kafasını sağa sola sallamak. Amerika New Orleans School Of Medicine Üniversitesi, kızın tedavisiyle ilgili büyük gelişmeler kaydetti. Doktorlar, hiperbarik oksijen tedavisi başta olmak üzere birden çok oksijen tedavisi gören küçük kızın beynindeki hasarı sonunda tersine çevirmeyi başardılar. Artık özgürce koşan, yürüyen, oyun oynayan ve cümleler kurabilmeye başlayan küçük kız, şu an yaşadığı trajediye rağmen çok iyi durumda.

İnsanlık olarak sürdürülebilir nükleer enerjiye artık daha yakınız

Nükleer enerji neredeyse sınırsız enerji sağlayan bir enerji kaynağı olmasına rağmen genellikle büyük felaketlerle anılan bir terim. İnsanlık olarak özellikle de Çernobil olayından sonra mesafeyle yaklaştığımız enerji kaynağını daha sürdürülebilir yapmaya bir adım yaklaştık. Füzyon enerjisi olarak da tabir edilen bu enerji üretim biçimi, artık etrafa vereceği zararların riski olmadan da kullanılabilecek. En büyük problem olan hidrojen plazma atığının Almanya'daki nükleer reaktörlerde çevreye zarar vermeden tutulabildiği en çok duyulan haberler arasında. Ayrıca Güney Kore ve Çin de bu teknolojiyi kendi nükleer reaktörlerinde sağlamaya çalışıyorlar. İngiltere'nin de bu teknolojiye geçeceğinin duyulmasıyla birlikte nükleer enerjinin artık dünyada daha temiz ve daha güvenilir bir enerji kaynağı haline geleceği düşünülüyor.

Artık "Evreni" Dinleyebiliyoruz

Yerçekimsel dalgalar, Einstein'ın 2014 yılına kadar kanıtlanamayan bir teoriydi. Bu teoriye göre yerçekimsel dalgaların evrendeki kütlenin nasıl oluştuğuna dair bilgiyi bize veren bir veri olması gerekiyordu. Ancak teknolojik yetersizlikten dolayı bu teorinin varlığı kanıtlanamamıştı. Amerika'daki MIT'nin çalışmaları ile oluşturulan LIGO yani Yerçekimsel Dalgaları Dinleme Merkezi, 2014 yılından beri evrendeki yerçekimsel dalgaları takip edebiliyor. Bu sayede evrenin oluşumu ile ilgili daha iyi bilgi alabileceğimiz belirtiliyor. Araştırma merkezine göre artık evrenin kendisinden öğrenebileceğiz, çünkü evreni dinlemek için sağır değiliz!

Dünyada 2. kez bir ölümcül hastalığı yer yüzünden silmeyi başardık

İnsanlık olarak 1980 yılında çiçek hastalığı olarak bilinen ve Somali'den başlayan oldukça öldürücü hastalığı yeryüzünden silmeyi başarmıştık. Gine Solucanı olarak bilinen bir başka ölümcül olabilecek hastalığı daha yeryüzünden silmeyi başardık. Temiz olmayan su kaynaklarından su içilmesinden dolayı bulaşan bu hastalık, aslında bir tür solucan. İnsanın herhangi bir damarına yerleşiyor ve o bölgenin inanılmaz büyümesine yol açıyordu. Eğer solucan insan beynine veya kritik organlara yerleşirse ölümcül sonuçlar bile doğurabiliyordu. Neyse ki su arıtma sistemlerinin gelişmesiyle bu hastalığın da kökünü kurutmayı başardık. 1986 yılında 3.5 milyon kişiye bulaştığı bilinen hastalık, 2015 yılında 126 vakaya, son haberlere göre ise 2017 yılının başından itibaren 5 vakaya düştü. Ayrıca çocuk felcinin kökünü kazımamıza çok az kaldığı da verilen bilgiler arasında.

Otizmin semptomlarını tedavi edebilecek bir ilaç bulmaya çok yakınız

Amerika'daki küçük bir kliniğin araştırma verilerine göre yaklaşık 100 yaşında bir ilaç olan "Suramin", çocuk otizminin semptomlarını tedavi edebilecek etkilere sahip. Daha gidilecek çok yol var, ancak otizmin bilimsel olarak kabul edildiğinden beri ilk defa semptomlarını tedavi etmeye insanlık olarak çok yakınız.

Bilim insanları, grafen bazlı bir elek ile deniz suyunu içme suyuna çevirebilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar

Dünya yüzeyinin 3'te 2'si su. Ancak bu su kaynaklarının büyük bir kısmı denizden oluşuyor ve maalesef bu su içme suyu haline getirilmeden dünyadaki temiz su sorununu çözmek çok zor. Deniz suyu içme suyuna çevrilebiliyor, ancak bu genelde çok pahalı bir teknoloji ve bazı bölgeler için temiz suyu taşımak daha ucuza gelebiliyordu. Son gelişmelere göre deniz suyunu içme suyuna çevirebilecek grafen bazlı bir filtre geliştirdi. Temel olarak karbon atomlarının altıgen bal peteği biçiminde birbirlerine bağlanarak üretilen grafen, bilimin en büyük mucizesi olmasının içini bir kez daha doldurdu. Eski teknolojiye göre çok daha ucuz olabilecek grafen filtre yöntemi, dünyanın ileride var olabilecek su sorununa en büyük çözümlerden biri olarak görülüyor.

Bilimsel araştırma belgelerine ulaşmak artık ücretsiz

Bilim, dünyanın dört bir tarafındaki ülkelerde sürekli olarak gelişiyor. Ancak üniversiteler ve bilimsel araştırma yapan özel kuruluşlar genelde bu araştırma makalelerinin belgelerini ya paralı bir sistem üzerinden ya da akademik üyeliklerin gerektirdiği ağların üzerinden yayınlıyordu. Bilimin ürettiği bilgiye ulaşmak herkesin hakkı ve artık bir makale okumak için Avrupa'daki bir üniversitenin makale yayınladığı platforma para vermenize gerek yok. Bağımsız akademisyenler tarafından geliştirilen "unpaywall" isimli eklenti, tüm dünyada yayınlanan akademik makalelerin çeyreğinden fazlasını bedava okunabilir hale getirdi. Chrome tarayıcıya kurulan eklenti, okumak için üyelik gerektiren makaleleri tanıyor ve sizin için tamamına erişiyor. Unpaywall eklentisine buradan ulaşabilirsiniz.

Bilim insanları Alzheimer hastalığının yarattığı hafıza kaybını tersine çevirmenin yolunu buldular

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün(MIT) bulduğu verilere göre Alzheimer hastalığının yarattığı hafıza kaybı geri döndürülebilir veya Alzheimer hastalığının hafıza kaybettirmesi tamamiyle önlenebilir. MIT'nin araştırmalarına göre hafızayla doğrudan bağlantı kuran yeni bir beyin enzimi bulundu. Alzheimer sürecindeki hastalarda bu enzimler farklı bir şekilde aktifleştirilmesi ve hafıza kaybının geri döndürülmesi üzerine çalışan MIT, bu çok trajik hastalığa da çözüm bulmaya çok yakın.

Araştırmacılar, omurilik hasarını nasıl tedavi edebileceklerini nihayet anlamaya başladılar

Omurilik ve sinir sistemindeki hasarları tedavi etmek bugüne kadar genellikle zor olarak kabul görürdü. Ancak Kings College London Üniversitesi, bu süreçle ilgili yaptıkları araştırmalar sonucu omurilik ve sinir sisteminin tedavi edilmesiyle ilgili çok kritik bilgiler edinmişler. Özellikle de zor ameliyatların başarı şansını da fazlasıyla arttıracak bu bilgiler, sinir sistemi ve omuriliğin doğru şartlar altında kendi kendini iyileştirebileceğini ortaya koymuş.

NASA'nın bugüne kadar yaptığı bütün bilimsel araştırmaları ücretsiz olarak yayınlaması

Yukarıda da bahsetmiştik, bilim ve bilgi her zaman özgürce ulaşılması gereken ve tamamen insanlığa ait bir şey. NASA geçtiğimiz sene PubSpace adıyla bir internet platformu yayınladığını duyurdu. NASA'nın bugüne kadar fonladığı veya bir şekilde ilişkisinin olduğu tüm araştırmaları, makaleleri ve belgeleri içeren bu platform aracılığıyla yayınladığı her şeye, tamamen ücretsiz bir şekilde erişebiliyoruz. NASA'nın PubSpace'ine buradan ulaşabilirsiniz.

Ne düşünüyorsunuz? Dünya sizce hala karamsar mı yoksa dünyada hala iyilik var mı?