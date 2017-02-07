Dünyada Kaç Kişinin AdBlock Kullandığı Açıklandı

PageFair isimli araştırma şirketi tarafından yapılan araştırma sonucunda dünyada AdBlock servisini 500 milyondan fazla kişinin kullandığı ortaya çıktı.

Son dönemlerde Facebook ve Google gibi dev şirketlerin savaş açtığı ancak bir türlü baş edemediği kullanıcıların internette gezinirken reklam görmesini engelleyen AdBlock eklentisini kullanan kişi sayısı açıklandı. Her geçen gün yaygınlaşan ve birçok internet sitesinin ciddi anlamda gelir kaybı yaşamasına neden olan AdBlock eklentisi söylenene göre yarım milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.

Şirketlerin gereksiz reklam harcamalarını telafi etmek üzere çözümler sunan araştırma şirketi PageFair, AdBlock eklentisini kullanan kullanıcı sayısını duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 615 milyon kişi AdBlock'u kullanıyor ve mobilde de AdBlock kullanım sayısı 380 milyona yaklaştı.

Yine PageFair tarafından belirtilen bilgilere göre AdBlock kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor öyle ki AdBlock 2016 yılında %30'luk bir büyüme yakalamış ve kullanım oranı dünyadaki internet kullanıcı sayısıyla oranlandığında dünyadaki internet kullanıcılarının %11'i AdBlock kullanıyor.

Açıkçası AdBlock kullanmak fazlasıyla gereksiz reklamların olduğu internet sitelerinde kullanıcıların interneti özgür bir şekilde kullanmasını sağlıyor ama öte yandan reklamları usulüne uygun bir şekilde yerleştiren, kullanıcıları rahatsız etmeden reklam gösteren ve buradan geçimini sağlayan internet sitelerinin zor durumda kalmasına da neden oluyor. Eğer AdBlock kullanımı yaygınlaşırsa ve kullanıcılar en azından bu konuda duyarlı olmazsa birçok internet sitesi zor duruma düşebilir.