Dünyada Öğrencilerin Okuldan En Fazla Kaçtığı Ülke: Türkiye!

OECD tarafından yapılan bir ankete göre OECD'ye üye olan ülkeler arasında en fazla Türkiye'deki öğrenciler okuldan kaçıyor.

Dünyanın önde gelen birçok ülkesinin üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Gelişim Organizasyonu (OECD)'nin yaptığı bir ankette dünyadaki öğrencilerin ne kadar oranla okulu astıkları araştırıldı. 15 yaşındaki öğrencilere üç yılda bir uygulanan Uuslararası Öğrenci Araştırma Programı Sınavı kapsamında yapılan ankette öğrencilerin en fazla okulu ektiği ülke Türkiye oldu.

Türkiye, %54.2 oranyla öğrencilerin okulu en fazla ektiği ülke olurken Türkiye'yi %48.2 oranıyla İtalya takip etti. İtalya'nın peşinden ise %31.8 oranla Avusturalya geldi. Sadece %1.5 oranla en düşük okulu asma oranının Japonya'ya ait olduğunu görürken Türkiye'nin %14.5'lik OECD ortalamasını baz aldığımızda ortalamanın 3.73 katı daha fazla okulu asma oranına sahip olduğunu görüyoruz.

OCED üyesi ülkelerdeki okulu asma oranlarının tamamına aşağıdaki istatistikten ulaşabilirsiniz: