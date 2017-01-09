Dünyada Olduklarına Asla İnanamayacağınız 8 Fantastik Mekan!

İnsanoğlunun en önemli özelliklerinden biri, daima verili olanı aşmaya çalışmasıdır. Elbette bu tüm insanlar için doğru değil; fakat geliştirdiğimiz onca teknoloji, Mars’a gitme çabamız, yaşamın anlamını sorgulamamız veya onlarca üretilen fantastik film/oyun/yeni dünyalar gibi kurgular bir aşkın olma isteğinin ürünü. Ancak aşağıda listelediğimiz yerler bunlara dahil değiller. Tamamen gerçekler, bu dünyadanlar ve gidilip görülesi yerler!
1-Cennete Giden Merdivenler
Barcelona’nın yakınında Montserrat Manastırı’nda olan “Cennete Giden Merdivenler” aslında bir heykel çalışması. Tırmananlar, harika Barcelona manzarasıyla karşılaşıyor.
2-Dev Geçidi
Yaklaşık 40.000 adet altıgen, birbirine kenetlenmiş taştan oluşan bu mekan Kuzey İrlanda’da bulunuyor.
3-Uçan Gayzer
Aslında insan yapımı olan bu gayzer, ABD’nin Nevada eyaletinde bulunuyor. Petrol ararken yanlışlıkla bir gayzer kaynağı delinerek oluşmuş.
4-Karanlık Köşeler
Bu sahneler bir filmden değil. Bir korku filminden çıkmışa benzeyen mekan aslında Kuzey İrlanda’da, Ballymoney’de.
5-Waitomo Glowworm Mağaraları
Kuzey İzlanda’daki bu mağaralar, içinde parıltılı bir solucan türünü barındırıyor. İçine girdiğinizde ise aşağıdaki manzaralarla karşılaşıyorsunuz.
6-Jökulsárlón
İzlanda’daki bu lagün, küresel ısınmanın da etkisiyle göz dolduran manzaralar sunuyor.
7-Büyük Mavi Delik
Belize’de bulunan dev bir çukur olan bu doğa harikası 108 metre derinliğinde. Aslında bir mağara olan Büyük Mavi Delik, içine okyanus suyunun dolmasıyla bugünkü haline gelmiş.
8-Rådhuset Metro İstasyonu
İsveç’in Stockholm şehrinde bulunan bu metro istasyonu, bir mağaranın içinde yer alıyor. İnşa edilirken orjinal taş yatağına dokunulmamış. Doğanın ve insan yapımı şeylerin ahengini gözler önüne seriyor.
Yorumlar