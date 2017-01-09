Dünyada Olduklarına Asla İnanamayacağınız 8 Fantastik Mekan!
Oyunlar veya filmlerden fantastik mekanlara alışkınız. Peki hayal gücümüzle böyle yerler üretmeye çalışırken, aslında benzerleri dünya üzerinde varmış desek ne dersiniz? İşte sizin için seçtiğimiz 8 gidilip görülesi mekan!

İnsanoğlunun en önemli özelliklerinden biri, daima verili olanı aşmaya çalışmasıdır. Elbette bu tüm insanlar için doğru değil; fakat geliştirdiğimiz onca teknoloji, Mars’a gitme çabamız, yaşamın anlamını sorgulamamız veya onlarca üretilen fantastik film/oyun/yeni dünyalar gibi kurgular bir aşkın olma isteğinin ürünü. Ancak aşağıda listelediğimiz yerler bunlara dahil değiller. Tamamen gerçekler, bu dünyadanlar ve gidilip görülesi yerler!

1-Cennete Giden Merdivenler

Barcelona’nın yakınında Montserrat Manastırı’nda olan “Cennete Giden Merdivenler” aslında bir heykel çalışması. Tırmananlar, harika Barcelona manzarasıyla karşılaşıyor.

2-Dev Geçidi

Yaklaşık 40.000 adet altıgen, birbirine kenetlenmiş taştan oluşan bu mekan Kuzey İrlanda’da bulunuyor.

3-Uçan Gayzer

Aslında insan yapımı olan bu gayzer, ABD’nin Nevada eyaletinde bulunuyor. Petrol ararken yanlışlıkla bir gayzer kaynağı delinerek oluşmuş.

4-Karanlık Köşeler

Bu sahneler bir filmden değil. Bir korku filminden çıkmışa benzeyen mekan aslında Kuzey İrlanda’da, Ballymoney’de. 

5-Waitomo Glowworm Mağaraları

Kuzey İzlanda’daki bu mağaralar, içinde parıltılı bir solucan türünü barındırıyor. İçine girdiğinizde ise aşağıdaki manzaralarla karşılaşıyorsunuz.

6-Jökulsárlón

İzlanda’daki bu lagün, küresel ısınmanın da etkisiyle göz dolduran manzaralar sunuyor.

7-Büyük Mavi Delik

Belize’de bulunan dev bir çukur olan bu doğa harikası 108 metre derinliğinde. Aslında bir mağara olan Büyük Mavi Delik, içine okyanus suyunun dolmasıyla bugünkü haline gelmiş.

8-Rådhuset Metro İstasyonu

İsveç’in Stockholm şehrinde bulunan bu metro istasyonu, bir mağaranın içinde yer alıyor. İnşa edilirken orjinal taş yatağına dokunulmamış. Doğanın ve insan yapımı şeylerin ahengini gözler önüne seriyor.

Dünyanın En İyi Telefonu: Xiaomi Mi Note 2 İncelemesi

Etiketler: dünya, yeryüzü, gezi

Yorumlar