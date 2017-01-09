Dünyada Olduklarına Asla İnanamayacağınız 8 Fantastik Mekan!

Oyunlar veya filmlerden fantastik mekanlara alışkınız. Peki hayal gücümüzle böyle yerler üretmeye çalışırken, aslında benzerleri dünya üzerinde varmış desek ne dersiniz? İşte sizin için seçtiğimiz 8 gidilip görülesi mekan!

İnsanoğlunun en önemli özelliklerinden biri, daima verili olanı aşmaya çalışmasıdır. Elbette bu tüm insanlar için doğru değil; fakat geliştirdiğimiz onca teknoloji, Mars’a gitme çabamız, yaşamın anlamını sorgulamamız veya onlarca üretilen fantastik film/oyun/yeni dünyalar gibi kurgular bir aşkın olma isteğinin ürünü. Ancak aşağıda listelediğimiz yerler bunlara dahil değiller. Tamamen gerçekler, bu dünyadanlar ve gidilip görülesi yerler!

1-Cennete Giden Merdivenler

Barcelona’nın yakınında Montserrat Manastırı’nda olan “Cennete Giden Merdivenler” aslında bir heykel çalışması. Tırmananlar, harika Barcelona manzarasıyla karşılaşıyor.

2-Dev Geçidi

Yaklaşık 40.000 adet altıgen, birbirine kenetlenmiş taştan oluşan bu mekan Kuzey İrlanda’da bulunuyor.

3-Uçan Gayzer

Aslında insan yapımı olan bu gayzer, ABD’nin Nevada eyaletinde bulunuyor. Petrol ararken yanlışlıkla bir gayzer kaynağı delinerek oluşmuş.

4-Karanlık Köşeler

Bu sahneler bir filmden değil. Bir korku filminden çıkmışa benzeyen mekan aslında Kuzey İrlanda’da, Ballymoney’de.

5-Waitomo Glowworm Mağaraları

Kuzey İzlanda’daki bu mağaralar, içinde parıltılı bir solucan türünü barındırıyor. İçine girdiğinizde ise aşağıdaki manzaralarla karşılaşıyorsunuz.

6-Jökulsárlón

İzlanda’daki bu lagün, küresel ısınmanın da etkisiyle göz dolduran manzaralar sunuyor.

7-Büyük Mavi Delik

Belize’de bulunan dev bir çukur olan bu doğa harikası 108 metre derinliğinde. Aslında bir mağara olan Büyük Mavi Delik, içine okyanus suyunun dolmasıyla bugünkü haline gelmiş.

8-Rådhuset Metro İstasyonu

İsveç’in Stockholm şehrinde bulunan bu metro istasyonu, bir mağaranın içinde yer alıyor. İnşa edilirken orjinal taş yatağına dokunulmamış. Doğanın ve insan yapımı şeylerin ahengini gözler önüne seriyor.