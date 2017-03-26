Dünyada Satışı Yasaklanmış 10 'Tartışmalı' Oyun!

Dünyanın bazı ülkelerinde satışı yasaklanan birbirinden ilginç yapımlar var. Onları yasaklayan ülkelerin isimleriyse bizce çok daha ilginç.

Bazı oyunlar, içerdikleri aşırı şiddet faktörü, oyunculara zararlı maddeleri özendirecek etmenler, seks ve bolca küfür nedeniyle belli ülkelerde yasaklanıyorlar. Bu oyunlardan bazılarını sizin için derledik. Yasak koyan ülkelerin hangileri olduğunda epey hayrete düşeceğinizi de vurgulayalım.

Bully

Kontrol ettiğimiz karakterin adı Jimmy. 15 yaşında ergen irisi, oldukça sorunlu bir genç. Bu karakterden ne beklerseniz? Kendisinden zayıflarını ezmesini, aşağılamasını ve bir psikopat olma yolunda emin adımlarla yürümesini. Peki size Jimmy'in, aşırı popüler, kötü niyetli Jack Thompson tarafından hedef alındığını ve sürekli asılsız suçlamalarla karşı karşıya kaldığını söylesek? Oyunda silahlı şiddet veya yumruk dövüşü yok ama bu, yapımın Brezilya'da yasaklanmasına engel olmadı.

Fallout 3

Fallout 3 standart bir yetişkin video oyunundan fazla şiddet içermiyor ve üstelik yaş sınırı da var. Ancak oyuncunun oyunda kullandığı maddelerin bazılarının epeyce uyuşturucuları andırıyor olması nedeniyle oyunun satışı Avustralya'da yasaklandı.

Battlefield 3

Oyundaki operasyonlar İran'ın Tahran şehrinde gerçekleşiyor. Doğal olarak pek çok İranlı kötü adam olarak gösteriliyor ve yine doğal olarak oyun, İran'da yasaklanıyor.

Manhunt ve Manhunt 2

Bizce bu oyun, yasağı listede en çok hak eden yapım. Psikopat bir yönetmen, filmdeki cinayet sahnelerini gerçek gibi göstermek değil adeta gerçek kılmak istiyor ve bunun için kiralık katilleri oyuncu kadrosuna katıyor. Yapımın yayıncısı pek şaşırtıcı değil: Rockstar Games. Oyun, İngiltere ve İrlanda gibi Birleşik Krallık ülkelerinde yasaklı konumda.

Wolfenstein

Oyun, Almanları sürekli kötü adam, hatta Nazi olarak gösterdiği için yasaklandı. Yapımcı, 2014'de çeşitli faktörleri değiştirerek, Almanlardan onay almayı başardı. Nazi sıfatı “The Regime” adındaki ayrılıkçı bir grup olarak yeniden biçimlendirildi. Eski sürümler ise daima yasaklı kalacak.

Left 4 Dead

Oyun, Avustralya hükümeti tarafından yasaklandı. Aşırı şiddet, birbirinden aç ve vahşi zombiler, bolca kan bu yasaklamanın nedenleri arasında yer alıyor.

Marc Ecko's Getting Up: Contents Under Pressure

Avustralya arkasına yaslanıp, sakinleşse fena olmayacak. +15 yaş sınırına sahip oyun, grafitiyi teşvik edip, devlet kanunlarını hiçe saydığı gerekçesiyle yasaklandı.

Mad World

Mad World o kadar yoğun kanlı bir içeriğe sahip ki Almanya'da yasaklanmakla kalmadı, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde yasaklaması için kampanya başlatıldı.

Silent Hill: Homecoming

Silent Hill Homecoming için küçük yaştaki çocuklara uygun, pembe pegasuslarla uçtuğumuz bir oyun olduğunu söylemeyiz. Ancak bizzat bitirdiğim yapımda, yetişkinlere yönelik şiddetten fazlasını göremedim. Bu seferki mazeret cesetlere yapılan saygısızlık. Yasaklayan ülkenin adı Avustralya.

Pokemon

Pokemon, 2001 yılında Suudi Arabistan tarafından tarafından yasaklanmıştı. Bunun nedeniyse, Suudi Arabistan'ın kartlardaki bazı simgeleri “dinsel” olarak belirlemesiydi.

Pokemon Go'nun yasaklanma nedeni ise malum. Oyun bazı camileri, oyun salonuna yakın yerlerde konumlandırıyor. Ülkemizde bile yasaklanması gündeme gelmişti.