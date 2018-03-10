Dünyanın En Pahalı Olan 5 Değerli Taşı!

Değerli taşlar antik çağlardan beri özellikle kadınları olmak üzere tüm insanlığı etkilemiştir. Ama bu derlediğimiz beş taş, diğerlerinden ayrılıyor.

Kırılmaz ve parlak özellikleri ile değerli taşlar, sonsuz sevginin, yıl dönümlerinin, düğünlerin ve diğer kutlamaların sembolü haline gelmiştir. Ancak tarih; yakut, safir, zümrüt, topaz ve diğer kıymetli ya da yarı kıymetli taşları her kadının gözlerini kamaştıran değerli varlıklara dönüştürdü. 1932 doğumlu İngiliz oyuncu Elizabeth Taylor’da taşların ışıltılı görünümüne kapılmış olacak ki bir defasında hayranlığını “Büyük kızların büyük elmaslara ihtiyacı var” diyerek belirtmişti.

Uluslararası Kadınlar Günü’nde RT (Rus devlet destekli televizyon ağı) en nadir bulunan ve olağanüstü güzelliğe sahip olan taşları araştırmaya karar verdi. Şimdi sizlerle paylaşacağımız değerli taşlar, fiyatları dolayısı ile çoğu zenginin bile sahip olamayacağı türden.

Letseng Elması (50-100 milyon dolar)

Resimde gördüğünüz, saf ve bir o kadar da asil görünen mücevher, küçük Afrika Lesotho krallığında ortaya çıkarıldı. 910 karat olan elmas, şimdiye kadar bilinen en büyük 5. değerli taştır. Letseng madeni, ürettiği elmasların büyüklüğü ve kalitesi ile ünlenmiş bir madendir. Ee bunun da bir maliyeti olacak ki, bu elmaslar dünyadaki en yüksek ortalama satış fiyatına sahiplerdir. İcra Kurulu Başkanı Clifford Elphick, “Bu olağanüstü büyüklükteki elmas, bugüne kadar çıkarılmış en büyük elmastır ve bu da Letseng madeninin eşsiz kalitesini bizlere gösteriyor” dedi.

Bahia Zümrütü (250-925 milyon dolar)

İşlendiğinde göz kamaştıracak olan bu mücevher, büyüklüğü açısından 4. Sırada yerini alıyor. Ancak görmüş olduğunuz taş şimdiye kadar çıkarılan en büyük zümrütlerden biri olma özelliğini taşıyor. Brezilya’da bulunan zümrüt, 1.7 milyon karattır. Taşın gerçek değeri kesin olarak bilinmese de aşağı yukarı 400 milyon dolar değerinde olabileceği düşünülüyor.

Bahia zümrüdünün, 2008 Eylül ayında Kaliforniya’daki Güney El Monte’deki güvenli bir kasadan çalındığı bildirildi. Daha sonra taş bulundu ve şu anda LA Şerif’in bürosunda güvenli bir kasada saklanıyor.

Chaiyo Yakutu (448 milyon dolar)

Rengi itibari ile gözleri mest eden değerli taş, dünyanın en büyük 3. kıymetli taşıdır. 8 yaşındaki bir çocuk ile kabaca aynı ağırlığa sahip olan değerli taş, 109.000 karat ağırlığındadır. Bu ağır mücevherin fiyatını merak edecek olursanız, değerli taş 448 milyon dolar değerindedir. Myanmar ve Tayland’ın bir türlü paylaşamadığı değerli taşın şu an için nerede olduğu bilinmiyor. 2000’lerin başından beri ortadan kaybolan değerli taş, söylentilere göre, Myanmar ordusu tarafından çalınmış olabilir.

Guinness Zümrütü (500 milyon dolar)

Göz kamaştıran zümrüt 1759 karattır ve Columbia’daki Coscuez madeninden çıkarılmıştır. Kriptoniti andıran ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başaracak kadar büyük olan taş, 500 milyon dolar değerindedir. Değerli taş şu an için, Kolombiya’daki Banco Nazionale de la Republica’da sergilenmektedir.

Mavi Yıldız Safiri (100-300 milyon dolar)

Sri Lanka’da iki yıl önce keşfedilen bu mücevher, şu an için dünyanın en büyük safiri olma özelliğini taşımaktadır. Adem’in yıldızı da denen değerli taş, 1.404 karat ağırlığındadır. Taş, ışık yüzeyine yansıdığında ortaya çıkan parlak altı köşeli yıldız görüntüsü ile bu adı almıştır. Taşın değerinin ise 100 milyon dolar ile 300 milyon dolar arasında değiştiği söyleniyor.

Özellikle kadınların beğenisine sunulsa da değerli taşlar tüm insanlığın merak ve beğeni konusu olmuştur. Şimdilerde özellikle evliliği çağrıştıran bu taşlar genç, yaşlı demeden her kesimden insan için görsel bir şölen sunar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu değerli taşlar sizin de gözünüzü kamaştırdı mı?