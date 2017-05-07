Dünyadaki En Pahalı iPhone 7 Türkiye'de Satılıyor!

Business Insider tarafından yayınlanan rapora göre en pahalı iPhone 7 Türkiye'de, en ucuz iPhone 7 ise Amerika'da ve Japonya'da satılıyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda yayınlanan raporlarda en pahalı iPhone 6S modelinin satıldığı ikinci ülkenin Türkiye olduğunu görüyor ve Brezilya'yı geçerek zirveye oturup oturamayacağımızı konuşuyorduk. Ne yazık ki beklenen oldu ve Türkiye, en pahalı iPhone 7 modelinin satıldığı ülke unvanını aldı.

Business Insider'ın 128GB depolama alanına sahip iPhone 7 modelini baz aldığı araştırmada en pahalı iPhone 7 (128GB) modelinin 1200 dolar fiyat etiketiyle Türkiye'de satıldığı görünüyor. En ucuz iPhone 7 (128GB) modeli ise 815 dolar fiyat etiketiyle ABD'de ve Japonya'da alıcı buluyor.

İşte iPhone 7 (128GB) modelinin baz alınarak oluşturulduğu, en pahalıdan en ucuza doğru ilerleyen iPhone 7 fiyat listesi:

Türkiye 1.200 dolar

Brezilya 1.115 dolar

Rusya 1.086 dolar

Yunanistan 1.028 dolar

Polonya 1.005 dolar

İtalya 995 dolar

Çek Cumhuriyeti 994 dolar

Norveç 993 dolar

Danimarka 986 dolar

İsveç 982 dolar

Portekiz 973 dolar

Finlandiya 973 dolar

İrlanda 973 dolar

Yeni Zelanda 972 dolar

Fransa 962 dolar

İspanya 962 dolar

Hollanda 962 dolar

Belçika 962 dolar

Avusturya 951 dolar

Almanya 951 dolar

Meksika 941 dolar

Avustralya 926 dolar

Hindistan 902 dolar

Çin 899 dolar

Birleşik Krallık 898 dolar

İsviçre 886 dolar

Filiplinler 885 dolar

Singapur 874 dolar

Kanada 855 dolar

Malezya 846 dolar

Hong Kong 821 dolar

Japonya 815 dolar

ABD 815 dolar