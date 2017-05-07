Dünyadaki En Pahalı iPhone 7 Türkiye'de Satılıyor!

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda yayınlanan raporlarda en pahalı iPhone 6S modelinin satıldığı ikinci ülkenin Türkiye olduğunu görüyor ve Brezilya'yı geçerek zirveye oturup oturamayacağımızı konuşuyorduk. Ne yazık ki beklenen oldu ve Türkiye, en pahalı iPhone 7 modelinin satıldığı ülke unvanını aldı.
Business Insider'ın 128GB depolama alanına sahip iPhone 7 modelini baz aldığı araştırmada en pahalı iPhone 7 (128GB) modelinin 1200 dolar fiyat etiketiyle Türkiye'de satıldığı görünüyor. En ucuz iPhone 7 (128GB) modeli ise 815 dolar fiyat etiketiyle ABD'de ve Japonya'da alıcı buluyor.
İşte iPhone 7 (128GB) modelinin baz alınarak oluşturulduğu, en pahalıdan en ucuza doğru ilerleyen iPhone 7 fiyat listesi:
Türkiye 1.200 dolar
Brezilya 1.115 dolar
Rusya 1.086 dolar
Yunanistan 1.028 dolar
Polonya 1.005 dolar
İtalya 995 dolar
Çek Cumhuriyeti 994 dolar
Norveç 993 dolar
Danimarka 986 dolar
İsveç 982 dolar
Portekiz 973 dolar
Finlandiya 973 dolar
İrlanda 973 dolar
Yeni Zelanda 972 dolar
Fransa 962 dolar
İspanya 962 dolar
Hollanda 962 dolar
Belçika 962 dolar
Avusturya 951 dolar
Almanya 951 dolar
Meksika 941 dolar
Avustralya 926 dolar
Hindistan 902 dolar
Çin 899 dolar
Birleşik Krallık 898 dolar
İsviçre 886 dolar
Filiplinler 885 dolar
Singapur 874 dolar
Kanada 855 dolar
Malezya 846 dolar
Hong Kong 821 dolar
Japonya 815 dolar
ABD 815 dolar