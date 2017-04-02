Dünyadaki En Uzun Şeylerin Toplandığı, En Uzun Liste!

İnternet aleminin en enteresan internet sitelerinden biri ile tanışmaya hazır olun.

Kabul edelim, biraz kafa karıştırıcı bir başlık oldu. Fakat haberimizde bahsedeceğimiz şey tam olarak da bu. Dünyanın en uzun şeylerinin toplandığı, dünyanın en uzun listesi!

Mutlaka internette bu liste dahilindeki pek çok şeye denk gelmişsinizdir. Örneğin dünyanın en uzun bıyığı. Ya da dünyanın en uzun boylu insanı, en uzun hayvanı vs. Ya da, fiziksel bağlamda uzunluğu bir kenara bırakırsak; dünyanın en uzun filmi, dünyanın en uzun futbol maçı vs.

İşte tüm bunların bir araya geldi ve alfabetik şekilde sunulduğu bir liste mevcut. Söz konusu liste, kendi kategorisinde başka liste olmadığından, ya da varsa da bu kadar uzun olmadığından aynı zamanda dünyanın en uzun listesi de oluyor. Listenin internet sitesinin kırdığı bir diğer rekor ise domain adının sahip olduğu uzunluk. Yani toparlayacak olursak; dünyanın en uzun şeylerinin toplandığını, dünyanın en uzun domain isimli, dünyanın en uzun listesi! Söz konusu siteye buradan ulaşabilirsiniz.