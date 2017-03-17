Dünyadaki Telefonların Sadece %1'i Windows ile Çalışıyor

Microsoft'un akıllı telefonlar için sunduğu işletim sistemi Windows Phone, bir yılda ciddi bir gerileme yaşadı.

Microsoft'un Lumia telefonlarını ilk duyurduğu dönemlerde önemli satış rakamlarına imza attığı ancak bir süre sonra ciddi anlamda kullanıcı kaybı yaşadığı mobil işletim sistemi Windows Phone, belki de ilk hayatımıza girdiğinden bu ana kadar en acı günlerini yaşıyor.

Yapılan araştırmalara göre Windows Phone işletim sistemi, ABD'de 2016 yılının Ocak ayında %2.6'lık bir pazar payına sahipken 2017'nin Ocak ayında %1.3'lük pazar payına gerilemiş. Çin'de ise 2016'nın Ocak ayında %0.9'luk bir kullanım oranına sahip Windows Phone işletim sistemi Ocak 2017'de neredeyse yok olarak %0.1 seviyesine kadar gerilemiş.

Bir dönem özellikle uygun fiyatlı bazı Lumia modelleriyle tanıdığımız Windows Phone işletim sistemi böylelikle Çin ve ABD ortalamasını aldığımızda %1'den bile daha az kişi tarafından kullanılıyor. Açıkçası Microsoft'tan güçlü bir hamle gelene kadar analistler, Windows Phone'dan pek de umutlu değil.