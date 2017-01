Dünyadaki Tüm Dillerin Aksanlarının Nasıl Olduğunu Gösteren Site!

İnternette birçok güzel site var. Eski bir Microsoft mühendisi, bunlara bir tane daha eklemiş. İşte dünya dilleri ve aksanlarını, haritadan yer seçerek dinleyebileceğiniz site!

Dijital devrim ile birlikte internet, yaratıcı insanların oyun sahası haline geldi. Bazı siteler birer işletme olmasına rağmen, bazıları ise sırf zevk için yapılıyor. Özellikle böyle siteler kullanıcıların yüzlerini gülümsetiyor, çünkü eğlenceliler!

“Localingual.com” da bunlardan biri. Harita üzerinden seçtiğiniz bir ülkenin, seçtiğiniz bölgesindeki aksanı dinleyebiliyorsunuz. O eski “İstanbul Türkçesi” artık neredeyse 1950’li filmlerin içinde kalmış olsa da, günümüzde İstanbulluların nasıl konuştuğunu duyabilirsiniz! Mesela Yozgat’ın üzerine tıkladınız, fakat Yozgat aksanı yok diyelim… Siteye gönüllü olarak katılarak -eğer Yozgatlı iseniz- kendi sesinizi kaydederek bölgesel aksanınızı internete taşıyabilirsiniz.

Eğer bir ülkeyi seçmek istiyorsanız ülkenin üzerine mouse ile 1 defa; eğer ülkenin bölgesel aksanlarını dinlemek istiyorsanız 2 defa tıklayın. İstediğiniz şehri seçin ve sağda açılacak menüden "Listen to voices from this region"a tıklayın. Küçük bir pencere açılacak. Buradan insan başı şeklindeki resme tıklayarak listedeki kelime veya cümleleri dinleyebilirsiniz. Bir önceki menüden ise "Record a voice for this region" diyerek, kendi ses kaydınızı ekleyebilirsiniz. Yandaki "like" tuşuna basarak, dinleyip beğendiğiniz aksanları belirtebilirsiniz.

Locallingual’ın fikri, eski bir Microsoft mühendisi olan David Ding tarafından ortaya atıldı ve gerçekleştirildi. Ding, dillere karşı büyük bir ilgi besliyor ve projesinin bu konuda bir dünya ansiklopedisi olmasını istiyor. Ding, “Hayalim, bir gün bu sitenin, dünya dilleri ve diyalektlerinin Wikipedia’sı olması” ifadeleriyle hayalini dile getiriyor. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.