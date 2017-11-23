Dünyadaki Yaşamın Nasıl Başladığıyla İlgili Yeni Varsayım

Edinburgh Üniversitesi’nden bazı bilim insanları, dünya üzerindeki yaşamın nasıl başladığına dair yeni bir varsayımda bulundular.

Bilim insanları, saniyede 70 kilometreye varan hızla hareket edebilen güçlü toz akımlarının dünyaya canlı mikroorganizmalar taşımış olabileceğini söylüyorlar. Dünya atmosferine sürekli olarak akın eden uzay tozunun yeryüzünden 150 kilometre ve aha uzakta bulunan parçacıkları gezegenin oluşturduğu yer çekiminin etki ettiği bölgeden çıkarabileceği, böylelikle bu ufak toz parçacıklarının farklı gezegenlere ulaşabilecekleri tahmin ediliyor.

Dünyada meydana gelen bu süreçlere benzer olacak şekilde farklı gezegenlerde de benzer süreçlerin yaşanabileceğini belirten bilim insanları, bu sayede canlı organizmaların bir gezegenden bir başka gezegene taşınabileceklerini ileri sürdüler.

Bakteri, bitki ve mikroskobik omurgasızlar gibi bazı canlı organizmaların uzay ortamında hayatta kalabildikleri biliniyor ve bu durum, araştırmaların varsayımını ciddi şekilde güçlendiriyor.

Bilim insanları, yakın bir zaman öncesine kadar bir gezegenden başka bir gezegene yaşamın başlangıcını sağlayacak canlıların yalnızca asteroitler aracılığıyla taşınabileceğini ileri sürüyorlardı.