Dünyamıza Hakim Olmak İçin Savaşan 5 'Uzaylı' Tür!

UFO araştırmacılarına göre 5 uzaylı türü, dünyamıza hakim olmak için çalışıyor. Bu türler, birbirinden garip özelliklere ve geçmişe sahip.

Resmi olarak konuşmak gerekirse, henüz uzaylıların varlığını ispatlayamadık. Aslında, biz hala evrendeki tek canlı türü olduğumuzu ima eden kesin kanıtlar da bulamadık. Yıllar boyunca UFO teorisyenleri binlerce video ve fotoğrafla uzaylıların varlığının ispat etmeye çalıştı. Hatta bazı bilim insanları da bu teorilere destek verdi. UFO uzmanlarına göre aramıza karışan ve dünyamızı hakimiyeti altına geçirmek isteyen 5 tür var. Bu türleri sizin için masaya yatırdık.

Sirianlar

Sirian ırkının, antik çağlarda Mısır gibi farklı uygarlıklara evrensel bilgi kazandırmakla yükümlü olan antik ve gelişmiş varlıklar olduğuna inanılıyor. Söz konusu ırkın Mayalara da ilham verdiği ediliyor.

Griler

Griler şüphesiz en popüler uzaylı halkı. İnsan kaçırma olaylarından onlar sorumlu tutuluyor. Şahitler onları sıklıkla küçük, yapışkan kafalı ve iri siyah gözlerle tanımlıyor. Telepatik biçimlerde iletişim kuruyorlar ve hükümetlerle anlaştıkları iddialar arasında

Uzun Griler

Sıradan Grey uzaylıları kadar popüler olmasalar da, Uzun Griler son derece uzun, soluk ve kuzenlerinden fiziksel olarak güçlüler. Bu tür insan hayatını değersiz olarak kabul eder. Uzun Griler, Orion takımyıldızı kaynaklı olarak nitelendirilir ve Griler'in paralı askerleri olarak değerlendirilir. Çünkü Griler, devletlerle anlaşırken daima bir koz sahibi olmalıdır. Yollarını çıkanları yok etmekten çekinmezler. Ancak kısa Griler ve Uzun Griler arasındaki anlaşma bir şekilde sona ermiş gibi. Bazı UFO araştırmacıları, gezegenlerinin tamamen öldüğünü ve artık tek niyetlerinin “mutlak hakimiyet” olduğunu savunuyor.

Zeta Reticulums

Zeta Reticulums olarak adlandırılan sözde yabancılar Zeta Reticuli sisteminden gelir ve Ufo araştırmacıları arasında kaşifler olarak nitelendirilir. Genellikle 1.50 santimden kısadırlar. Türün, Lyran sistemindeki Apex olarak adlandırılan bir gezegenden geldiğini öne sürülüyor. Söz konusu gezegen, dünya ile büyük benzerlikler gösteriyor. Maalesef bir çeşit nükleer patlama, bitki yaşamının bozulmasına neden olmuş ve bu da medeniyetin yer altı barınaklarını inşa etmesine yol açmış. Bu tür, insanları kaçırma ve kopyalama üzerinde üstünde uzmandır. Klonlar ile üremeye çalışırlar.

Sürüngen Uzaylılar

Sürüngen uzaylılar, iki ayak üzerinde duran, kabarmış yeşil cilt, güçlü bir vücut kokusu ve aşırı büyük gözleriyle dikkat çeker. İnsanlarla olan etkileşimlerinin binlerce yıl öncesine dayandığına inanılıyor. Dünyanın dört bir yanında yaşayan insanlar sürüngen varlıkları tasvir ederken, insanlara karşı aşırı düşmanca tutumlarına değiniyor. Rivayete göre insanlığın şafağından beri buradalar.







