Dünyanın Ev Sahipliği Yaptığı Ağaç Türleri

Bitkiler hakkında yapılan oldukça kapsamlı bir çalışma, dünyamızın tamı tamına 60.065 farklı tür ağaca ev sahipliği yaptığını ortaya çıkardı.

Botanical Gardens Conservation International (BGCI) isimli kuruluş, yaklaşık 500 kişilik bir çalışma ekibiyle dünya üzerindeki ağaç türlerinin listesini oluşturdu. Oluşturulan listenin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ağaç türlerin tespiti ve yok olmalarını engellemek için yapılacak çalışmalara yardımcı olması ümit ediliyor.

Çalışma 8.715 farklı ağaç çeşidiyle, Brezilya'nın en fazla farklı ağaç türü bulunduran ülke; hiç ağaç türü barındırmayan kutup bölgeleri dışında, Kuzey Amerika'nın Yakın-Arktik bölgesinin ise 1.400'den daha az sayıyla en az sayıda ağaç türü içeren bölge olduğunu ortaya çıkardı.

Verilerden çıkarılan bir diğer sonuç ise, türlerin yarısından çoğunun (% 58) tek bir ülkede bulunmasının, olağanüstü hava olayları veya insan kaynaklı orman kayıpları

gibi potansiyel tehditler karşısında, onları oldukça savunmasız kılabileceğiydi.

BGCI genel sekreteri Paul Smith BBC News ile yaptığı röportajında "Aslında yüzyıllardır süren bu çalışmanın sonunda dijital ortama aktarılması zirve noktasıdır. Fakat verilerin büyük bir kısmı henüz halka açık değil." diyor. Şimdiye kadar dünyadaki ağaç türlerinin doğru bir şekilde tahmin edilmesinin mümkün olmadığını, yapılan çalışmanın bir ilk olduğunu dile getirip; yok olma noktasında bulunanan ağaçlarla ilgili insanlığın derhal gereken önlemleri alması gerektiğinin altını çiziyor. Çünkü çalışma, yaklaşık 300 farklı türün, vahşi hayatta 50'den az sayıda kalmış bireyiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıkardı.