Dünyanın 32 Büyük Ülkesinin En Değerli Şirketleri Açıklandı!

Dünyanın en büyük ekonomi yayınlarından Forbes, dünya ülkelerinin en yüksek değere sahip şirketlerini açıkladı. Açıklanan şirketler arasında en düşük değer Türkiye'ye ait.

Geçtiğimiz günlerde ülkelerin en değerli şirketleriyle ilgili kapsamlı bir bilgi yayınlayan Forbes, aynı zamanda dünyanın önde gelen 32 büyük ekonomisine sahip ülkelerinin en değerli şirketlerini de yayınladı.

Forbes tarafından açıklanan bilgilerde dünya ülkelerinin önde gelen şirketleri ve bu şirketlerin dolar bazında maddi değeri gösteriliyor. Açıklanan ülkeler arasında en düşük değer ise Türkiye'nin lideri Koç Holding'e ait. Koç Holding, açıklanan 32 ülke arasında en düşük değerle 13.5 milyar dolar değere sahip. Aynı zamanda listenin zirvesindeki isim ise ABD merkezli 586 milyar dolar değere sahip Apple oluyor. Dünya genelinde listenin başını çeken şirketlere baktığımızda ise genellikle teknoloji, telkominikasyon, bankacılık ve akaryakıt ile ilgili şirketlerin zirvede olduğunu görüyoruz.

İşte ülkeler ve en değerli şirketleri!

ABD Apple - 586 Milyar Dolar

Kanada Kraft - 94.9 Milyar Dolar

Meksika America Movil - 51.9 Milyar Dolar

Danimarka Novo Nordisk - 144.9 Milyar Dolar

Hollanda Shell - 210 Milyar Dolar

Belçika Anheuser-Busch - 204 Milyar Dolar

İngiltere HSBC - 133 Milyar Dolar

İrlanda Accenture - 71.6 Milyar Dolar

Fransa Total - 121.9 Milyar Dolar

İspanya Inditex 103.2 Milyar Dolar

İsviçre Nestle - 235 Milyar Dolar

Brezilya ITAU - 20.5 Milyar Dolar

Almanya Bayer - 102.5 Milyar Dolar

Norveç Telenor - 24.6 Milyar Dolar

İsveç H&M - 60.8 Milyar Dolar

Finlandiya Sampo - 25.4 Milyar Dolar

İtalya Eni - 57.7 Milyar Dolar

Türkiye Koç Holding - 13.5 Milyar Dolar

İsrail Teva P. - 58.5 Milyar Dolar

Güney Afrika Naspers - 60 Milyar Dolar

Suudi Arabistan Saudi Basic - 63.5 Milyar Dolar

Rusya Gazprom - 57.1 Milyar Dolar

Çin China Mobile - 241 Milyar Dolar

Hindistan Tata - 71.6 Milyar Dolar

Birleşik Arap Emirlikleri Etisalat - 45.2 Milyar Dolar

Singapur Singtel - 30.9 Milyar Dolar

Endonezya Telekom Indonesia - 27.4 Milyar Dolar

Japonya Toyota - 177 Milyar Dolar

Güney Kore Samsung - 161.6 Milyar Dolar

Tayvan TSMC - 125.6 Milyar Dolar

Hong Kong AIA Group - 72.7 Milyar Dolar

Avustralya Commonwealth Bank - 99.2 Milyar Dolar