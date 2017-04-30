Dünyanın 32 Büyük Ülkesinin En Değerli Şirketleri Açıklandı!

Geçtiğimiz günlerde ülkelerin en değerli şirketleriyle ilgili kapsamlı bir bilgi yayınlayan Forbes, aynı zamanda dünyanın önde gelen 32 büyük ekonomisine sahip ülkelerinin en değerli şirketlerini de yayınladı.
Forbes tarafından açıklanan bilgilerde dünya ülkelerinin önde gelen şirketleri ve bu şirketlerin dolar bazında maddi değeri gösteriliyor. Açıklanan ülkeler arasında en düşük değer ise Türkiye'nin lideri Koç Holding'e ait. Koç Holding, açıklanan 32 ülke arasında en düşük değerle 13.5 milyar dolar değere sahip. Aynı zamanda listenin zirvesindeki isim ise ABD merkezli 586 milyar dolar değere sahip Apple oluyor. Dünya genelinde listenin başını çeken şirketlere baktığımızda ise genellikle teknoloji, telkominikasyon, bankacılık ve akaryakıt ile ilgili şirketlerin zirvede olduğunu görüyoruz.
İşte ülkeler ve en değerli şirketleri!
ABD Apple - 586 Milyar Dolar
Kanada Kraft - 94.9 Milyar Dolar
Meksika America Movil - 51.9 Milyar Dolar
Danimarka Novo Nordisk - 144.9 Milyar Dolar
Hollanda Shell - 210 Milyar Dolar
Belçika Anheuser-Busch - 204 Milyar Dolar
İngiltere HSBC - 133 Milyar Dolar
İrlanda Accenture - 71.6 Milyar Dolar
Fransa Total - 121.9 Milyar Dolar
İspanya Inditex 103.2 Milyar Dolar
İsviçre Nestle - 235 Milyar Dolar
Brezilya ITAU - 20.5 Milyar Dolar
Almanya Bayer - 102.5 Milyar Dolar
Norveç Telenor - 24.6 Milyar Dolar
İsveç H&M - 60.8 Milyar Dolar
Finlandiya Sampo - 25.4 Milyar Dolar
İtalya Eni - 57.7 Milyar Dolar
Türkiye Koç Holding - 13.5 Milyar Dolar
İsrail Teva P. - 58.5 Milyar Dolar
Güney Afrika Naspers - 60 Milyar Dolar
Suudi Arabistan Saudi Basic - 63.5 Milyar Dolar
Rusya Gazprom - 57.1 Milyar Dolar
Çin China Mobile - 241 Milyar Dolar
Hindistan Tata - 71.6 Milyar Dolar
Birleşik Arap Emirlikleri Etisalat - 45.2 Milyar Dolar
Singapur Singtel - 30.9 Milyar Dolar
Endonezya Telekom Indonesia - 27.4 Milyar Dolar
Japonya Toyota - 177 Milyar Dolar
Güney Kore Samsung - 161.6 Milyar Dolar
Tayvan TSMC - 125.6 Milyar Dolar
Hong Kong AIA Group - 72.7 Milyar Dolar
Avustralya Commonwealth Bank - 99.2 Milyar Dolar