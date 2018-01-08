Dünyanın Başlangıcı Kimyayla Açıklanacak

Bir grup Hintli bilim insanı Dünya'nın başlangıcı hakkında kimya vasıtasıyla yeni açıklamalarda bulundu.

Scripps Araştırma Enstitüsü'ndeki (TSRI) kimyagerler, Dünya'daki yaşamın nasıl başlamış olabileceği konusunda büyüleyici yeni bir teori geliştirdiler. Kimyagerler, 2017'nin Kasım ayında fosforilasyon isimli tepkimenin Dünya'nın başlangıcındaki üç ana öğenin toplanması için çok önemli olabileceğini öne sürmüştü. TSRI'da profesör olan ve bu konu hakkında raporlar yazan Ramanarayanan Krishnamurthy "Bu konu bizim için bir kara kutuydu. Fakat kimyaya odaklandığınızda dünyanın başlangıcı o kadar da korkunç olmuyor" dedi.

Ramanarayanan Krishnamurthy ve ekibi, araştırmacıların sitrik asit döngüsü olarak nitelendirdikleri şeyleri oluşturan bir dizi kimyasal tepkimeye odaklandı. Bilim insanlarına göre Flamingo'lardan mantarlara kadar her aerobik organizma, hücrelerde depolanan enerjiyi serbest bırakmak için sitrik asit döngüsüne dahil oluyor. Bilim insanları da yaptıkları önceki araştırmalarında geçmiştede günümüzdeki gibi sitrik asit döngüsü için aynı moleküllerin kullanıldığını düşünüyorlardı.

Krishnamurthy'e göre ise, bu yaklaşımdaki problem, biyolojik moleküllerin kırılgan olması ve döngüde kullanılan kimyasal reaksiyonların Dünya'nın ilk milyar yıllarında varolmamasıydı. Bilim insanları ise tespit edilen bu problem sonucunda yeni bir araştırmayla, gözlemledikleri tepkimelerin, sitrik asit döngüsünün son aşamasında ortaya çıkan amino asit ve karbondioksit ürettiğini ortaya koydu. Kimya zaman içinde aynı kalmış olabilir, değişen sadece moleküllerin doğasıydı diyen Krishnamurthy, "Moleküller biyolojinin ihtiyaç duyduğu şeylere dayalı olarak zamanla dahada geliştiler." ifadelerini kullandı.

Krishnamurthy, bu kimyasal reaksiyonların günümüzde sitrik asit döngüsü kadar sürdürülebilir hale gelebileceğini görmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi. Yaşamın başlangıcı adına yapılan çalışmalar acaba bilim sayesinde kesin olarak açıklanabilecek mi ? Yapılan çalışmalar sonucunda hep beraber göreceğiz.