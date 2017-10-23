Dünyanın En Uzak Yeri ve Esrarengiz Uzay Mezarlığı!

Dünyanın en büyük okyanusu olan Pasifik Okyanusu, uçsuz bucaksız sularıyla gezegenimizin neredeyse yarısını kaplıyor. Pasifik, Dünya üzerinde karaya ve insan yaşamına en uzak noktaya da sahip. Buranın birçok adı var fakat adından önemlisi orada nelerin döndüğü.

48° 52.6' Güney / 123° 23.6' Batı

Bu koordinatlar, sizi dünyanın bir karaya olan en uzak ve en yalnız noktasına götürecek. Nemo Noktası ya da Erişilemeyen Pasfik Kutusu adı verilen bölge, yaşadığımız gezeginin en merak edilen yerlerinden birisi. Kendisine en yakın karadan 2250 kilometre uzaklıkta olan bölgenin atıl durumda olan uzay araçları için en uygun yer olduğu söyleniyor. Bu nedenle NASA’nın “Uzay Mezarlığı” olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Pasifik Okyanusu’nda ve dolayısıyla insanlık uygarlığının erişebileceği en uzak yer olan Nemo Noktası hakkında uzay mühendisi Bill Ailor’un birkaç açıklaması var:

“Hiçbir şeye elimizi bile sürmeden ortalıktan kaldırabileceğiniz harika bir bölge”

Uzay mezarlığına tabiri caizse bir şey “gömmek” için uyduların daha önce kaza yapmış olmaları şartı var. Ancak burası küçük boyutta olan uydular için ideal değil. Zira kaza geçiren bir uydu, Dünya’ya doğru düşmeye başladığında binlerce kilometrelik hızla atmosfere giriş yapıyor ve hava sürtünmesinden dolayı tamamen yanıp kül oluyor.

Haliyle yok edilmesi oldukça güç olan dev uydular, kaza geçirip yer yüzüne çakıldıklarında büyük sorun teşkil ediyorlar. Buna verilecek en güzel örnek Eylül 2011’de fırlatılan 8.5 tonluk Çin yapımı Tiangong-1 uydusu olsa gerek.

Çin, Mart 2016'da 12 metrelik yörüngesel laboratuvar bulunduran uydunun kontrolünü kaybettiğini açıkladı ve uydu gün geçtikçe yörünge daraltarak düşmeye devam ediyor. 2018 yılının başında yeryüzüne çarpacak uydu ağırlığının büyük bölümü kaybetse de ciddi bir atık oluşturacak.

Kâr amacı gütmeyen kuruluş Aerospace Corp. için çalışan Ailor, şirketi aracılığıyla, Tiangong-1 uydusunun Dünya atmosferine beklenenden 5 gün önce parçalanarak gireceğini söylüyor. Ancak işin ilginç tarafı, uydunun şu an nerede olduğunu bilen yok. Bilinen tek şey gittikçe irtifa kaybettiği ve ağırlığı dolayısıyla yörüngesini yavaşça daralttığı.

Haliyle Çin, Tiangong-1’in nerede olduğunu tespit edemediğinden, onu Nemo Noktası’na düşüremeyecek.

Bilim kurgu mezarlığı:

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşayan astronotlar aslında zaman zaman Nemo Noktası’na, Dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insandan daha yakın oluyorlar. Bunun nedeni istasyonun Dünya’dan yaklaşık 360 kilometre uzaklıktaki yörüngeye sabitlenmesi. ISS bu nokta üzerinden geçerken, bölgeye en yakın olan adadan (2250 km) daha yakın oluyor.

Popular Science dergisine göre, 1971 ile 2016 arasında dünyanın dört bir yanındaki uzay ajansları, bölgeye en az 260 uzay aracı düşürdü. Ayrıca bu uydulardan 161’i sadece 2015 ve 2016 yılları arasında düşürüldü. Bu mezarlıkta Sovyet döneminden kalma MIR uzay istasyonu, 140’tan fazla Rus uzay ikmal aracı, Avrupa Uzay Ajansı ESA’nın kargo roketleri ve hatta bir SpaceX roketi bile var.

Tiangong-1 gibi büyük bir nesnenin 1600 kilometre çapındaki bir alana parçalar halinde düşmesi bekleniyor. Diğer yandan Nemo Noktası’nın toplam alanı 17 milyon kilometre kare. 1600 kilometrelik çapa sahip bölge de yaklaşık olarak 2 milyon kilometre karelik bir alan demek. Tabi Nemo Noktası’na düşürülebilirse panik yapmaya gerek yok.

Uzmanlar, artık atıl durumda olan uzay araçlarını düşürmek yerine yörüngede terk etmenin daha tehlikeli olacağını söylüyorlar. Şu an da dünyanın farklı yörüngelerinde faaliyet gösteren yaklaşık 4000 uydu bulunuyor. Bunun yanı sıra Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX, gezegen etrafını saracak ve sadece internet erişimi için kullanılacak 4.425 adet uydu fırlatmayı planlıyor.

Alınan önlemler ne olursa olsun dünya yörüngeleri kalabalıklaşıyor. Başka kaynaklara göre, gezegen etrafında tüm bu uydulara ek olarak yaklaşık 12.000 adet roket parçası bulunuyor. Bu rakam ilerleyen yıllarda büyük bir risk ve uzay çöpçülüğü denilen iş alanlarının doğmasına neden olabilir.