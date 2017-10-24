Dünyanın Bütün Medya Kuruluşlarına Açık Tehdit: Facebook!

Facebook’un yeni haber akışı algoritması, dünyanın her yerinden 6 ülkedeki medya organlarının çok zor bir hafta geçirmelerine sebep oldu. Uzmanlar, bunun tüm dünya medyası için önemli bir uyarı olduğu görüşündeler.

Slovakya, Sri Lanka, Sırbistan, Bolivya, Guatemala ve Kamboçya’daki medya kuruluşları, Facebook’un yeni haber akışı algoritması karşısında çaresiz kaldı. Sosyal medya devi, geçtiğimiz perşembe günü Kaynak Keşfetme özelliğini getirdi. Ancak bu özelliğin haber siteleri açısından pek de iyi sonuçlar vermediği anlaşıldı.

Standart Haber Kaynağı’nın yanı sıra Facebook’un yeni özelliği, ana sayfada gözüken gönderiler, beğeniler, yorumlar ve paylaşımların dışında haberleri daha çok önemsediği söylenmişti. Söz konusu ülkelerdeki haber sitelerinin trafiklerindeki azalışın temel nedeni, artık haberlerin ve arkadaşlarınızdan gelen gönderilerin ikl ayrı ekranda görünebilmesi.

Bazı internet sitelerindeki ziyaret sayıları, yeni sistemden sonra % 75 oranında düştü:

Sosyal medya devinin kaynakları ayırmasının bir değil birkaç nedeni var. İlk olarak sadece arkadaşlarınızdan gelen gönderilere baktığınız sayfada reklam vermek daha etkilidir. İkincisi, son birkaç aydır yalan haberlerin yayılmasını sağladığına yönelik iddialar var ve başı büyük dertte.

Ardından Twitter üzerinden farklı ülkelerdeki gazeteciler benzer verileri paylaşmaya devam ettiler ve şimdilik 6 ülkedeki bu durum, tüm dünyadaki medya kuruluşları için bir uyarı niteliği taşıyor.

Diğer yandan Kaynağı Keşfet özelliği eski Haber Kaynağı’nın yapamadığı bir şeyi daha yaptı: Takip etmediğiniz ancak ilgi duyabileceğiniz sayfalardan içerik sunmak. Başlangıçta masum bir teklif olarak gözükebilir, ancak durum öyle değil. Facebook, daha fazla ve daha pahalı reklam alanı satmak adına yeni formüller geliştiriyor ve dünyanın en büyük reklamcısı olduğunu kanıtlıyor.