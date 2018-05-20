Bilim kurgu filmlerine olan tutkumuzu arttıran ancak hala kanıtlanamayan uzaydaki yaşam, Kanadalı astronot Chris Hadfield'e göre gerçek değil.

Kanadalı astronot Chris Hadfield, 166 günlük uzay macerasını anlattığı National Geographic Live: Uzaydan Dünyamız’ etkinliği için Türkiye'deydi. Ayşe Arman ile röportaj yapan Hadfield: "Diğer gezegenlere uydular gönderdik, 5000 gezeni aradık ancak herhangi bir yaşam formu bulamadık." dedi.

Ayşe Armanla yapılmış röportajın bir kısmında ise Arman, Kanadalı Astronata şöyle bir soru yöneltti: "166 gün uzayda kaldınız, uzayda yürüyen ilk Kanadalı astronotsunuz. Başınıza gelmeyen kalmadı, inanılmaz maceralar yaşadınız... Sonra altı kitap yazdınız, şimdi dünyanın her tarafında konferanslar veriyorsunuz, gençlere ve çocuklara ilham oluyorsunuz... Başlıyorum sormaya: Küçükken kafayı uzaya takmanızın özel bir sebebi var mıydı?"

Chir Hadfield ise bu soruya cevaben şunları söyledi: "Bir çiftlikte büyüdüm ben. Toronto’ya bir saat uzaklıkta bir çiftlikte. Etrafımda beni besleyen büyük bir şehir yoktu. Bilimkurgu kitaplarından, çizgi romanlardan ilham aldım. Edgar Rice Burroughs, Arthur C. Clarke ve Jules Verne favori yazarlarımdı. Onların kitaplarını okuyarak büyüdüm. Ve Jules Verne’nin ‘Esrarlı Ada’ kitabının başkahramanı Cyrus Smith rol modelimdi. “Çocukken en çok ne yaptın” diye sorarsanız, okudum ve hayal kurdum derim!"

5000 Gezegen Taradık Yaşam Formuna Rastlamadık!

Chris Hadfield artık uzaydaki yaşama dair henüz bir kanıt bulamamalarına rağmen araştırmalarının hala devam ettiğini açıkladı: "Diğer gezegenlerde yaşam arayan bir uydu fırlattık, 5000 gezegen taradık ama hayat formuna rastlamadık. Halen tek yaşam gördüğümüz yer Dünya. Tek başımıza olduğumuzu düşünmüyorum ama bir kanıt bulana kadar da emin olamıyoruz. Mars’ta geçmişte yaşam olup olmadığı araştırılıyor. Belki Mars’ta atmosfer ve su vardı. Sonra yaşam Dünya’da gelişti, bunlar halen inceleniyor."

Bir Ted konferansıda gerçekleştiren Chris Hadfield'ın konuşmasına yukarıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Umuyoruz Hadfield bunca emeğinin karşılığını hayata gözlerini kapatmadan önce alabilir. Bu kadar çalışma elbette hiçbir şekilde boşa gitmedi ancak uzaylılar keşfedilebilirse bu gelmiş geçmiş en büyük keşif olacak.