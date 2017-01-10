Dünyanın Çok Yakınından Bir Göktaşı Geçti!

Astronomlar, dünyayı teğet geçen AG13 adındaki gök taşını gözlemledi ve özelliklerini açıkladı.

Orta büyüklükte olarak nitelendirebileceğimiz bir göktaşı, dünyamızı teğet geçti. Söz konusu gök cismi, Türkiye saati ile 17.00 sularında, 192.000 kilometre yakınından geçerek yolculuğuna devam etti.

192.000 kilometre çok gibi gözükebilir ama bahsettiğimiz mesafe, Ay ile Dünya arasındaki mesafenin neredeyse yarısı. Dünya ile Ay arasında 385.000 kilometre mesafe bulunuyor. AG13 olarak tanımlanan göktaşı hakkındaki detaylar astronom Eric Edelman kamuoyu ile paylaşıldı.

Cambridge Üniversitesi'nin de doğruladığı açıklamaya göre; AG13'ün genişliği 11 ile 34 metre arasında. 2013'de, Rusya semalarında infilak edip, 1000'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan göktaşının tahmini genişliği 20 metre civarındaydı. AG13, 7 Ocak 2017'de Arizona Üniversitesi tarafından keşfedilmişti.

AG13 kesinlikle yalnız değil. Güneş Sistemi'nde, AG13'e benzer yapıya sahip yüz binlerce, belki de milyonlarca göktaşı bulunuyor. Bunlardan sadece 15.000'i, ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve NASA tarafından sınıflandırılabildi.