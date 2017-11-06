Dünya'da hangi popüler sitelerin hangi ülkelerde yasaklı olduğunu gösteren bir görsel, özellikle de sosyal ağların yasak geçmişlerini gözler önüne seriyor.

"nesmark" isimli bir kullanıcı görsel paylaşma sitesi "Imgur" üzerinden 4 popüler internet sitesinin hangi ülkelerde yasak olduğuna dair verilerin olduğu bir inforgrafik paylaştı. Özellikle de bizim ülkemizde de dahil olmak üzere bir çok ülkede yasaklama veya hükümetler tarafından "içeriksel filtrelemeye" maruz kalan Facebook, Youtube, Twitter ve Wikipedia üzerine verilerin olduğu infografik oldukça ilginç verileri ortaya koyuyor.

14 gün önce yapılan inforgrafiğin ise en azından haberin girildiği tarih açısından oldukça güncel olduğunu söyleyebiliriz. Listede özellikle Almanya, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerin siteleri engellemese de, bir çok sosyal ağı kapatmakla tehdit ettiğini veya içerik filtrelemesi yaptığını görmek oldukça şaşırtıcı oldu. Onun dışında ülkemizin ismini de Wikipedia üzerinde "hala engelli" olarak ve diğer sosyal ağlar için "önceden engellenmişti" gibi ibarelerle birlikte görmek de oldukça üzücü.

Onun dışında internet kullanım yüzdeleri gibi bilgileri de barındıran infografik, özellikle de bilgi çağında olduğumuz bu dönemde, yasaklamaların anlamsızlığını bir kez daha ortaya koyuyor. İnfografiğe aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca "Chrome" kullanıcısıysanız görsele sağ tıklayıp "Resmi yeni sekmede aç" seçeneğine tıklayarak daha büyük ölçekte de inceleyebilirsiniz. Siz popüler sitelerin yasaklanması hakkında ne düşünüyorsunuz?