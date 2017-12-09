Dünyanın Dört Bir Yanında Yasaklanmış 10 Başarılı Korku Fimi

Kimisi kültleşmiş yapımlar arasına yazdıracak kadar kaliteli, kimisi de sadece izlendiği zaman hatırlanmak üzere yapılmış popüler kültür filmleri. Ancak sonuç aynı: Hissettirdikleri rahatsızlık, korku ve içerdikleri sahneler dolayısıyla çeşitli ülkelerde yasaklanan sinema filmlerini listeledik.

Gerilim filmlerini sevmiyorum diyenler ya yalan söylüyorlar ya da izledikleri filmlerin farkında değiller. Merak unsuru da gerilim ögeleri barındırabilir ve işin içine biraz şiddet ve rahatsız edici unsur kattığınızda durumun tablosu değişir.

Bu listede Testere serisinin son filmlerinde olduğu gibi sadece insanların kesilip biçildiği filmler yok. İçeriklerinde benzer sahneler bulunsa dahi hikayesi ve kurgusu gereği çok daha kaliteli yapımlar var.

Bazı ülkelerden yasak yiyen bu yapımlar, 18 yaş sınırına sahipler. O yüzden izlemeden önce bir kez daha düşünün. Eğer cesaret ederseniz, her biri için verdiğimiz fragmanlarla alıştırma turunuza başlayabilirsiniz.

Otomatik portakal (A Clockwork Orange):

1971'de yayımlanan distopik bir filmidir. Karizmatik ve antisosyal bir suçlunun tecavüz ve cinayet için hapsedildiği bir romana dayanır. Ancak anlatmaya çalıştıkları derin konulardır. Kitabının yazarı Anthony Burgess ve sinemaya uyarlayan efsanevi yönetmen Stanley Kubrick’i anmış olalım.

Teksas Katliamı (The Texas Chainsaw Massacre):

Gerçek hayatta yaşamış olan seri katil Ed Gein’den esinlenen hikayesiyle bir dönem izleyicilerinin uykularını kaçıran filmdir. Serisi oldu ve yapımın çizgisi bozuldu. Fakat ilkler her zaman izlemeye değer.

Yeşil Cehennem (The Green Inferno):

2003 yılında piyasaya sürülen bu film, Amazon’daki hayatı kurtarmak için proje hazırlayan ve bölgeyi ziyaret eden öğrencilerin hikayesini konu alıyor. Tahmin edildiği üzere hiçbir şey bekledikleri gibi gitmiyor.

İnsan Kırkayak (The Human Centipede):

Bir bilimsel deneyin sınırları nasıl aşabileceğini konu alan 2009 yapımı Hollanda filmidir. Serinin devamı İngiltere ve Avustralya’da yasaklandı.

Yaralı Yüz (Scarface/1932):

Hala tarihin en çok şiddet ögesi barındıran suç filmlerinden birisidir ve gerçek bir çete lideri olan Al Capone’nin yükselişine ve düşüşüne ışık tutar. Gerçekçi çizgisiyle eleştirilse de kült yapımlar arasına girmiştir. Suçun ve suçlunun övülmesi sebebiyle ABD’de yasaklandı.

Mezarına Tüküreceğim (I Spit on Your Grave):

Eskilerden devam ediyoruz. 1978’de çekilen bu film, dört erkek tarafından şiddetle tecavüze uğratılan ve ölüme terk edilen genç bir yazarın hikayesine dayanıyordu. Sonra her birini yakalayıp canice avlıyor. Yapım, Kanada, İrlanda, Norveç ve Almanya'da yasaklandı. Daha sonra serbest bırakılsa bile sansürlü versiyonları yayınlanmıştı.

Günaha Son Çağrı (The Last Temptation of Christ):

Martin Scorsese'nin yönettiği 1988'de çekilmiş destansı bir film. Hz. İsa’nın hayatı ve mücadelesini anlatan bir romana dayanıyor. Film beklendiği gibi çok sayıda Hıristiyan'ı rahatsız etti. Hatta yönetmen Scorsese bu film yayınlandıktan sonra klise tarafından afaroz edildi.

Otel (Hostel):

Listedeki en sığ şiddet içerikli yapımlardan birisi fakat yönetmenliği ve eşine az rastlanır kurgusuyla 3 filmlik seri haline geldi.

Soldaki Son Ev (The Last House on the Left):

1972 yapımı Amerikan korku ve gerilim filmi. İki kıza korkunç bir şekilde saldırıp kaçan suçluların hikayesine dayanıyor. Elbette intikam alınıyor.

Ölüm Oyunu (Battle Royale):

Başka bir distopya filmi, ancak bu kez Japon sinemacıların elinden 2000 yılında çıktı. Konsepti Açlık Oyunları'na benzese de daha korkulu ve şiddetli.