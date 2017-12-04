Biricik yuvamız Dünya’nın biricik uydusu Ay, dün gece saatlerinde bambaşkaydı. Çünkü astronomik bir fenomen olan Süper Ay olayı meydana geldi ve her zamankinden daha büyük, daha parlak bir manzarayla karşılaştık. Peki dünya, bu güzel geceyi nasıl izledi?

Dünya ve Ay’ın periyodik kozmik hareketleri, biz insanların gözünden inanılmaz görsel şovlara neden oluyor. Yeryüzü, gecesi ve gündüzüyle, dün doğumu ve batımıyla insanoğlu için biçilmiş kaftan. Her gece gökyüzünde bulutlar yokken görebildiğimiz minik uydumuz Ay, tek başına çizdiği yörüngeyle Dünya’daki yaşam için kilit bir rol oynuyor.

Ay ile Dünya’nın dansı arasında geçen kozmik dans sırasında normalde 382 bin 900 kilometre olan mesafemiz sürekli değişiyor. Bu değişimler kimi zaman yakınlaşma ve kimi zaman uzaklaşma olarak gerçekleşiyorlar. İşte Süper Ay fenomeni ise yılda bir defa, Ay ile Dünya’nın birbirlerine en yakın oldukları gece gerçekleşiyor.

Değişen mesafemiz 363 bin 300 kilometreye kadar geriliyor. Bu yakınlaşma sırasında Ay, %14 daha büyük ve %30 daha parlak görünüyor:

Bu konuma “yerberi” adı veriliyor. Tam tersi olan “yeröte” kavramı, Ay’ın bizden maksimum uzaklıkta bulunduğu ve yaklaşık 405 bin 500 kilometreye kadar gerilediği dönemlere deniliyor.

İşte yerberi dönemi olan 3 Aralık 2017 günü, dünyanın dört bir yanından çekilmiş mükemmel kareler:

Londra - Shard Binası, İngiltere:

Washington - Beyaz Saray, ABD:

Indiana- Notre Dame Üniversitesi, ABD:

Naypyitaw, Myanmar:

Buda Heykeli Yangon, Myanmar:

Nuestra Senora de la Encarnacion Klisesi - Cruz, İspanya:

Tokyo, Japonya:

Singapur:

İstanbul, Türkiye: