Dünyanın Dört Bir Yanından 'Yemyeşil' 7 Yapı

Çoğu insan için binalar, her ne kadar beton ve olabildiğince grilikten oluşan şeyleri ifade etse de bu yapılar bu düşüncenizi yerle bir edecek.

Hayatımızın çoğu ağaçlardan, doğallıktan yoksun bir çevrede ve genellikle de dört duvarın arasında tıkılı kalarak geçiyor. Kendimizi bu doğallıktan ve sağlıktan uzak yaşama o kadar adapte etmişiz ki artık bu durumu garipsemiyoruz bile. Hatta havası temiz yerlerde vakit geçirmek bile kimi zaman vücudumuzda baş ağrısı gibi garip tepkilere dahi sebep olabiliyor. Fransa'da yaşayan kendilerine 'yasa koruyucu' adı veren bir grup insan, tüm yeni binaların ya tamamen ya da kısmen bitki örtüsüyle kaplanmasına ve güneş panelleri ya da yeşil çimlere sahip çatıların olması gerektiğini düşündüler. Kişisel konutlarda, kamu binalarında, 'yeşil çatı' adı verilen bu fenomen uluslararası kapsamda giderek yayılıyor.

İşte bu yapılardan birkaçı:

8 House | Kopenhag, Danimarka

8 HOUSE, Kopenhag Kanalı'nın kenarında, Güney Orestad'da ve Kalvebod Falled'in açık alanlarının manzarasına sahip, devasa bir ev. Daireler manzaraya, güneş ışığına ve temiz havaya sahip.

Brussels | Brüksel, Belçika

Brüksel'in eteklerinde yer alan evin mimarı, Philadelphia Botanik Bahçesi ve Dikey Bahçe Duvarı tasarımcısı olan Patrick Blanc. İnşaatta bitki seçimini bile ince ince ayarlamaları bir yıl sürdü ve inşanın tamamen bitmesi tamı tamına sekiz yıl sürdü. Sonuç ise, dört tarafı bitkilerle kaplı 3 katlı bir ev.

Mill Valley | Mill Valley, Kaliforniya

Mimar Scott McGlashan tarafında yaptırılan bu bina, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak yapıldı. Mill Valley, güneş enerjisi ile ısıtma, soğutma, verimli bir hidronik radyan ısıtma sistemine ve isteğe bağlı su tasarrufu sağlayan sıcak su sirkülasyon sistemine sahip. Kısacası tam bir doğa dostu ev!

Homini Hotel | ​ Güney Afrika

Güney Afrika'daki Activate Architects tarafından tasarlanan bu güzel butik otel de, yeşil ile buluşmuş vaziyette.

ACROS Fukuoka Prefectural International Hall | Fukuoka, Japonya

ACROS Fukuoka adlı yapının tasarımcıları, ortak kentesel sorunlar için yeni bir çözüm önermekte: Bu firmanın planı, açık ve yeşil alana olan ihtiyacı daha çok yerden tasarruf ederek sunmak.

Sky Garden House | Sentosa Adası, Singapur

Bu çok lüks gözüken evin çatılarının yeşillendirilme sebebi ise çok da büyük bir araziye sahip olmayan bu evin, çevreden tasarruf ederek olabildiğince evin etrafına bitki ile donatmak idi.

Vancouver Convention Centre | Vancouver, Kanada

Kanada'da ve Kuzey Amerika'da bulunan en büyük doğa dostu olan bu yapı - 400.000'den fazla yerli bitki ve çime sahip.

Sadece bilgisayar ekranından bakarken bile içinizi 'cıvıl cıvıl' ettirebilecek bu evler elbette ki epeyce zahmetli ve fazla miktarda da bütçeye sahip olmanızı gerektiriyor. Bu evlere bakınca her ne kadar içim açılsa da "bu evlerin camlarını nasıl siliyorlar?" diye düşünmeden edemiyorum ancak uzaktan bakınca oldukça hoş durmakta. Umuyoruz ki bu akım ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye de gelecektir.