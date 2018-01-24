Dünyanın Düz Olduğunu Kanıtlamak İçin Roket Fırlatılacak

Dünyanın düz olduğunu savunanlardan biri olan “Mad Mike” lakaplı adam, iddiasını kanıtlamak için roket fırlatacak.

“Mad Mike” yani "Çılgın Mike" lakabının sahibi, limuzin şoförlüğü ve dublörlük yaparak hayatını geçindiren Hughes adında 61 yaşındaki bir Amerikan vatandaşı. 20 bin dolara mal olan roketiyle saatte 800 kilometre hıza çıkarak 550 metre yüksekliğe ulaşmayı hedefleyen Hughes, hükümetin ona kamuya açık bir arazide böyle bir fırlatma yapamayacağını söylemesiyle amacına ulaşamamıştı.

Ancak bu yaptırımlar Hughes’i caydıramadı ve Facebook sayfasında 3 Şubatta yeni bir lansman planladığını açıkladı. Bu sefer dikey bir fırlatma planlayan çılgın adam, uygun bir arazi seçerek kamuya açık arazi engeline takılmamayı hedefliyor. Hughes geçtiğimiz hafta yayınladığı videoda, “Dikey fırlatma yaparak ve arazi yönetimi bürosunun alanlarından uzak durarak amacımıza ulaşacağız.”dedi.

Washington Post’a göre Hughes, daha önce kendisininde içinde bulunduğu ev yapımı roketler fırlattı ancak, daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğunda "RESEARCH FLAT EARTH" yani dünyanın düz olduğunu araştırma kampanyasını başlattı. Çılgın adamın kanıtlamaya çalıştığı şey tam olarak belli değil. Çünkü 550 metre yükseklik Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak için yeterli değil. Çünkü, tam olarak 10 bin 700 metre yüksekliğe ulaştıktan sonra Dünyanın şekli gözlemlenmeye başlıyor.

Ancak şunu belirtmekte fayda var; adamımız bilimsel disiplinlerin ve çalışmaların hayranı değil. Associated Press’e verdiği röportajda, Aerodinamik ve akışkan dinamikleri hakkında bilgisinin olduğunu ancak bunlarım bilim olmadığını bildirdi. Ayrıca çılgın adam bilime inanmadığınıda ekledi. Ona göre bilim ile bilim kurgu arasında bir fark yok ve ikiside uydurmacadan ibaret. Peki, siz bu adamın yaptıkları ve söyledikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.