Dünyanın En Acı Biberi, Bir Adamı Hastanelik Etti!

Guinness Rekorlar Kitabı'na dahi giren dünyanın en acı biberi carolina reaper, bir adamı aşırı şiddetli baş ağrıları sebebiyle hastanelik etti.

Dünyanın en acı biberini yemek ne gibi sıkıntılar doğurabilir? Çok acı olmasından ilk başta adeta bayılmanıza sebep olacak boyutlarda bir yanma hissedebilirsiniz. Daha sonrasında mide ve bağırsak sorunları yaşamanıza sebep olabilir ve elbette vücuttan çıkışı sırasında size yapacağı son bir sürpriz vardır. Bu durum pek çok acı biber için geçerli, ancak dünyanın en acı biberi bundan biraz fazlasına sebep olabiliyor. carolina reaper olarak bilinen bu biber, 1.5 milyondan fazla shu gücüne sahip ve bu gücüyle insanların damarlarını gerebilir.

Ülkemizde genelde eşek şakalarında kullanılan bu acı biber, bir adamı hastanelik etti. 34 yaşındaki bir erkeğin acı biber yeme yarışında yediği caroline reaper biberi, ilk başlarda beklenildiği gibi çok üst düzey bir acı yaşattı. Bu acının ardından ise baş kısmında dayanması çok güç bir baş ağrısı başladı. İlk başta acı verici bir boyun ağrısı ile başlayan bu ağrı, birkaç gün boyunca çok şiddetli bir baş ağrısı olarak devam etti. Bu duruma daha fazla dayanamayan adam ise en sonunda bir hastaneye gitmeye karar verdi.

Yapılan araştırmalarda şişmiş bir kan damarı veya iç kanama gibi nörolojide çok ciddi sorunlar oluşturacak ciddi bir şeyle karşılaşılmadı, ancak atardamarının bir kısmı, tersine çevrilebilir serebral vazokonstriksiyon sendromuna (RCVS) yakalanmıştı.

RCVS’nin aşırı şiddetli baş ağrılarına neden olduğu bilinmektedir. Kokain ve bazı belirli antidepresan ilaçlarında yan etki olarak görülebilir. Doktorlar RCVS’nin biberle ilişkilendirilmediğini, ancak biberin acısının kan damarlarını daraltmasına sebep olabileceğini belirttiler. Acı biberler, kalp krizine veya kalbin yanındaki ani daralmış atardamarlara neden olabiliyordu, ancak beyindeki bir damarda bu sorunun yaşandığı daha önce görülmemişti. Doktorların yaptığı açıklamaya göre RCVS, birkaç günlük şiddetli ağrının ardından kendi kendine geçer. Bu süreçte hastaya çeşitli ağrı kesiciler verilerek ağrı dindirilebilir.

Eşek Şakası Yapmadan Bir Kez Daha Düşünün

Ülke olarak dayanıklılığımızı iddia edebilmek için acı biber yeme yarışları yapıyoruz. Bu noktada acı biberlerin yalnızca ağzınızı yakmadığını, çeşitli sorunları da tetikleyebileceğini hatırlatalım. Bu tarz acı biberleri yalnızca bir miktar tüketmeye özen göstermek çok daha uygun olacaktır. Carolina reaper biberinin etkisinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki video güzel bir örnek olarak gözüküyor.