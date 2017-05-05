Dünyanın En Ağır Hapis Cezalarını Almış Suçlular ve Suçları!

İnsanın ıslah olması mantığı ne yazık ki hukuk ve yaptırımları ile mümkün olmuyor. Eğer mümkün olsaydı, böylesine suçları işleyen ve büyük cezaları hak eden insanlar yaşamazlardı.

Listeye geçmeden önce bir bilgi verelim: Bir suçlunun normalde bir insan ömründen çok daha uzun süren ağır cezalara çarptırılması, durumu işledikleri suçların ceza hukukundaki karşılığından dolayı artar. Örneğin işlenen suç müebbet hapis cezasını gerektiriyor ve aslında ispatlanmış farklı suçlarda bulunuyorsa, her suçun cezası resmi olarak işlenir ve bazen 1000 yılın üzerine çıkan hapis cezaları mümkün olur.

İşte işledikleri suçlarla dünyanın en uzun süreli hapis cezalarına çarptırılan mahkumları:

Ariel Castro, Müebbet + 1000 Yıl:

Aslında bir okul otobüsü şoförü olarak ağır koşullar altında çalışan ve bir aile babası olarak gözüken Castro’nun çok farklı bir yüzü daha vardı: 3 genç kızı kendi evinde hapis tutuyordu. Esir tuttuğu gençlerden biri kaçmaya çalıştığı bir adam olaya şahit olduktan sonra durumu polise bildirdi ve suçluyu yakalattı. Gençleri yıllarca kilit altında esir tuttuğunu itiraf ede Castro, verilen ceza sonrasında hücresinde kendisini asarak intihar etti.

Boby Joe-Long, İdam + 28 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet + 99 Yıl:

Gerçekten korkunç bir seri katil olan insanlık dışı suçlunun kadınlarla ciddi sorunları vardı. 1984 yılında Florida’da 10 kadını alıkoyup öldürdü. Genelde geceleri gece kulüplerinde çalışan ve iş çıkışlarında yalnız halde olan kadınları gözüne kestiriyordu. Yakalandığı sırada 10 kadını vahşice öldürdüğünü kolayca itiraf etmesi, cezasını haklı olarak değiştirmedi.

Martin Bryant, 35 Kez Ağılaştırılmış Müebbet + 1000 Yıl:

Aynı zamanda Arthur Limanı Kasabı olarak bilinen azılı bir katil. Avustralya tarihinde en çok insan öldüren seri katil olarak aslında dünya tarihine geçmiş bir vahşidir. 35 insan öldürmüş ve 23 insanı 2 tüfekle ağır şekilde yaralamıştır. Yapılan testler sonucunda dışarıdan normal gözüken bu adamın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Aldığı her hayat için bir defa ağırlaştırılmış müebbet ve pişkinliğinden dolayı da 1000 yıl hapis cezası almıştır.

James Eagen Holmes, 12 Kez Ağılaştırılmış Müebbet + 3,318 Yıl:

James aslında sinir bilimi alanında eğitim gören parlak bir öğrenciydi. 2012’de The Dark Knight Rises filminin bir gece gösterimi sırasında sinema salonuna dalarak izleyicilere ateş açtı, 12 masum insanın ölümüne ve 70 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı.

Dudley Wayne Kyzer, 10.000 Yıl:

Gerçek Hallowen katili olarak bilinen azılı suçludur. Eşini, eşinin annesini ve bir öğrenciyi silahla öldürmüş, vahşice katletmiştir.

Darron Bennarford Anderson, 11.250 Yıl:

Soygun, hırsızlık, kaçırma gibi suçlardan dolayı 90’larda yakalanmıştır. Önce 200 yıl ceza alır fakar 97’de kaçmaya çalışırken yakaladığı hapishaneye 11.250 yıllık hükümle geri döner.

Allen Wayne McLauren, 21,250 Yıl:

Bir üstteki suçlunun ortağıdır ve aynı suçlarla hüküm giymiştir.

Charles Scott Robinson, 30.000 Yıl:

ABD’nin Oklohoma eyaletinde 1994 yılında 6 küçük çocuğu kaçırıp, kilitleyip cinsel istismar yaptığı için yakalanmıştır.

Chamoy Thipyaso, 141.078 Yıl:

Tayland Hava Kuvvetleri’nde görevli yüksek rütbeli bir askerin eşi olan Chamoy, tarihin en büyük dolandırıcılık suçlarından birini işledi. 600.000 bin insanın bulunduğu saadet zinciri sayesinde 200 milyon dolar gelir elde etti ve 1989’da yakalandı.

Patrica ve Matthew Ayers, 1590 Yıl ve 750 Yıl:

Çift, çocuk pornosu üretimi ve ticaretinden dolayı yakalandı. İçlerinden biri kaçırdıkları çocukları kilitleyerek istismar ederken diğeri de video ve fotoğraf çekmesi şeklindeki suçlarını itiraf ettiler.