Filipinlerde çocukları kaçırarak, zorla istismar eden yaşlı adam yakalandı. Evinden, çocuklarda kullandığı düşünülen iğrenç eşyalar çıktı.

Filipinler’de insanın kanını donduracak bir ev bulundu. Filipinli çocukları taciz ve istismar ettiğinden şüphelenilen Amerikalı adam, polis ekipleri tarafından basıldı. Evde her yerde rahatsız edici eşyalar ve çocuklara yönelik bir cybersex web kamerası bulundu.

David Timothy Deakin isimli zanlının, ülkedeki ve dünyadaki çocuk pornosunun en azılı suçlularından birisi olduğu düşünülüyor. Basılan zanlının evinde çocuk iç çamaşırları, yeni yeni yürümeye başlayan çocuklara uygun ayakkabılar, kameralar, esaret manşetleri, fetiş halatları, sabit disk yığını ve bir meth borusu bulundu. Bu eşyalarla çocuk kelimesini yan yana kullanmak bile midemizi bulandırırken, böyle bir pisliğin daha yakalandığını bilmek gönlümüze biraz olsun su serpiyor.

53 yaşındaki çocuk istismarcısının elleri, evi arandığı sırada iPhone şarj aleti ile bağlanmış. Daekin’in tutuklanması, internetin en karanlık köşelerinde yaşayan ABD, Kanada, Avrupa ve Avustralya’daki sübyancıların, Filipinler'deki çocuk istismarcısına para ödediği bilgilere de erişilmesini sağladı.

Evde yaklaşık 30 sabit disk sürücü ele geçirilirken, bu disklerin hepsinin dolu olduğu açıklandı. Daekin, siber suçlar, çocuk pornografisi, çocuk istismarı ve çocuk kaçakçılığı ile suçlanıyor. Umarız, bu olayın ardındaki bütün suçlular yakalanır ve alabilecekleri en yüksek cezaları alırlar.