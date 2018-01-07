Dünyanın En Başarılı 10 Yönetmeni ve Onların Kült Filmleri!

Filmin iyi olması için anahtar nokta olan yönetmenler arasında en iyilerini sizler için seçtik.

Bir filmi ne için izlersiniz? Milyon dolarlar kazanan oyuncuları için mi, başarılı hikayesi için mi, yoksa en kötü hikayeyi bile başarılı bir şekilde sizlere aktarabilecek yönetmen için mi? Son yıllarda pek çok kişi filmleri oyuncu kadrosuna göre izliyor olsa da, kendi açımdan filmler hikaye ve yönetmenine göre izlenir. Bugün sizlere, dünyanın en başarılı olduğunu düşündüğüm 10 yönetmenini listeleyeceğim. Bu listeyi yapmak benim için zor oldu, çünkü listeyi başlangıçta 15 kişiden kurmuştum ve o 5 kişiyi listeden çıkarmak hiç de kolay değildi.

(Aşağıdaki listede herhangi sıralama bulunmamaktadır. Her yönetmenin ayrı bir özelliği olduğu için onları sıralamak çok zor oluyor)

James Cameron

James Cameron’un modern sinema dünyasına bıraktığı şeyler bir hayli fazla. Titanik başta olmak üzere Terminatör, Avatar, Alien 2 gibi efsane yapımların arasında bu isim yer alıyor.

Christopher Nolan

Kara Şövalye, Başlangıç, Prestij ve benim en sevdiğim film olan Yıldızlararası gibi yapımlarda gördüğümüz Christopher Nolan, bu genç yaşına kült filmler sığdırmayı başardı.

Quentin Tarantino

Kült filmlerin şahane ismi Tarantino, karşımıza hafızalarımıza kazınan bir hayli fazla filmle çıktı. Bu filmler arasında en ünlüleri Zincirsiz, Ucuz Roman, Soysuzlar Çetesi, Kill Bill olarak gösterilebilir.

Michael Bay

Armageddon, Bad Boys, Transformers, Ada, Arınma Gecesi, Elm Sokağında Kabus gibi birbirinden ünlü filmleriyle sinema sektörünün en ünlü yönetmenleri arasında yer alan Michael Bay, son yıllarda Transformers filmleri ile eleştirilerin odağında olsa da hala iddialı film projelerinde yer almaya devam ediyor.

Stanley Kubrick

Otomatik Portakal, Cinnet, Full Metal Jacket gibi ünlü filmlerin arkasındaki yönetmen, ismini 2001: Bir Uzay Macerası ile tarihe kazımayı başardı.

Peter Jackson

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemeleri ile hafızalarımıza kazınan ünlü yönetmenin pek çok farklı filmi olmasına rağmen, asıl kitlesini bu filmlerden edinmiştir.

Charlie Chaplin

Birçoğunuzun oyuncu olduğunu bildiği Chaplin, aslında oyuncu kimliğinin yanında yönetmenlik de yapıyordu. Modern Zamanlar, Büyük Diktatör, The Kid gibi filmlerle hem oyuncu hem de yönetmen olarak Dünya Sinema Tarihi’nin yapı taşlarından birisi olmayı başarmıştır.

Steven Spielberg

E.T, Jurassic Park, Schindler’in Listesi, Indiana Jones, Er Ryan’ı Kurtarmak ve bir nesli denize küstüren JAWS’ın da arkasında bu efsane isim var.

Woody Allen

Kazandığı sayısız ödül ile dünyanın en ünlü yönetmenlerinden birisi olan Woody Allen, Annie Hall, Paris’te Gece Yarısı gibi filmlerle kendisine çok sağlam bir kitle yarattı. Yönetmen, özellikle özgün senaryoya sahip filmleriyle ünlüdür.

Ridley Scott

Bıçak Sırtı, Prometheus, Yaratık, Gladyatör, Marslı, Cennetin Krallığı gibi filmlerle ne kadar farklı bir tarzı olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış bir yönetmen.

Peki, sizlerin bu yönetmenler dışında sevdiğiniz yönetmenler var mıdır? Yorumlarınızı bekliyorum.