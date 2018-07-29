Dünyanın En Beğenilen Yapıları Belli Oldu: Türkiye'den de 3 Yapı Var

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Ranks'ın verilerine göre dünyanın en iyi 250 yapısı belli oldu. Bu yapıların içinde 3 tane de Türk yapı var.

Ranks'ın yayınladığı verilere göre en muhteşem yapılar seçildi. Dünyanın dört bir yanından seçilen yapılar içerisinde Türkiye de bulunuyor. Toplamda 250 yapı en beğenilen yapılar içerisine girdi fakat biz ilk 10'a giren yapıları ve Türkiye'den seçilenleri derledik.

Türkiye - İstanbul

155 - Dolmabahçe Sarayı

Türkiye - İstanbul

47 - Sultan Ahmet Camii
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20 - Ayasofya Müzesi

Rusya

10 - Aziz Basil Katedrali

Fransa-dele de la Cité, Paris

9 - Notre Dame de Paris

Fransa-Paris

8 - Louvre Sarayı

Peru-Cusco Bölgesi

7 - Machu Picchu
 

Macarista-Budapeşte

6 - Macaristan Parlamento Binası

Fransa-Normandiya

5 - Mont Saint-Michel Kalesi

İtalya-Milano

4 - Milano Katedrali Duomo

Fransa - Yvelines

3 - Versay

Almanya - Bavyera

2 - Neuschwanstein Kalesi
 

Hindistan - Uttar Pradesh

1 - Taç Mahal 

Etiketler: dünya çapında, yapılar
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