Ranks'ın verilerine göre dünyanın en iyi 250 yapısı belli oldu. Bu yapıların içinde 3 tane de Türk yapı var.

Ranks'ın yayınladığı verilere göre en muhteşem yapılar seçildi. Dünyanın dört bir yanından seçilen yapılar içerisinde Türkiye de bulunuyor. Toplamda 250 yapı en beğenilen yapılar içerisine girdi fakat biz ilk 10'a giren yapıları ve Türkiye'den seçilenleri derledik. Türkiye - İstanbul 155 - Dolmabahçe Sarayı Türkiye - İstanbul 47 - Sultan Ahmet Camii İLGİLİ HABER İnsan Yapılarından Çok Daha Kusursuz Olan 6 Şaşırtıcı Doğal Yapı Türkiye - İstanbul 20 - Ayasofya Müzesi Rusya 10 - Aziz Basil Katedrali Fransa-dele de la Cité, Paris 9 - Notre Dame de Paris Fransa-Paris 8 - Louvre Sarayı Peru-Cusco Bölgesi 7 - Machu Picchu

Macarista-Budapeşte 6 - Macaristan Parlamento Binası Fransa-Normandiya 5 - Mont Saint-Michel Kalesi İtalya-Milano 4 - Milano Katedrali Duomo Fransa - Yvelines 3 - Versay Almanya - Bavyera 2 - Neuschwanstein Kalesi

Hindistan - Uttar Pradesh 1 - Taç Mahal

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