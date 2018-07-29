Ranks'ın yayınladığı verilere göre en muhteşem yapılar seçildi. Dünyanın dört bir yanından seçilen yapılar içerisinde Türkiye de bulunuyor. Toplamda 250 yapı en beğenilen yapılar içerisine girdi fakat biz ilk 10'a giren yapıları ve Türkiye'den seçilenleri derledik.
Türkiye - İstanbul
155 - Dolmabahçe Sarayı
Türkiye - İstanbul
47 - Sultan Ahmet Camii
Türkiye - İstanbul
20 - Ayasofya Müzesi
Rusya
10 - Aziz Basil Katedrali
Fransa-dele de la Cité, Paris
9 - Notre Dame de Paris
Fransa-Paris
8 - Louvre Sarayı
Peru-Cusco Bölgesi
7 - Machu Picchu
Macarista-Budapeşte
6 - Macaristan Parlamento Binası
Fransa-Normandiya
5 - Mont Saint-Michel Kalesi
İtalya-Milano
4 - Milano Katedrali Duomo
Fransa - Yvelines
3 - Versay
Almanya - Bavyera
2 - Neuschwanstein Kalesi
Hindistan - Uttar Pradesh
1 - Taç Mahal