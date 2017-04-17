ABD'de bir dalış ekibi tarafından yakalanan görüntüler, çok az görüntülenebilen bir fenomeni muhteşem bir şekilde sunuyor.

Denizde ender rastlanan bir durum daha görüntülere yansıdı. ABD’nin Florida eyaletinde West Palm Beach sahilinin dalış için en uygun bölgelerden birisini kullanan dalgıçlar, su altında gerçekleşen muhteşem bir fenomeni görüntülemeyi başardılar.

Yaşayan en büyük balık türü olan bir benekli balinaya eşlik eden köpek balığı sürüsünü görmek, benzersiz bir deneyim sunsa gerek. 9 Nisan’da kaydedilen görüntülerde gözüken balinanın bir otobüs boyutunda olduğunu belirtelim. Etrafındaki köpek balıklarının boyutu da azımsanacak gibi değil.

Doğanın sunduğu en ender birlikteliklerden birine ait görüntülere hemen aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz: